Парижем и Римом никого не удивишь: 5 небанальных столиц Европы, которые стоит увидеть

Париж с его романтикой и Рим с вековой историей давно стали классикой туристических маршрутов из-за страдают от переполненности толпами иностранцев. Но Европа гораздо разнообразнее, чем эти очевидные направления. За пределами популярных столиц скрываются города, которые восхищают не меньше, а фотографии из них не увидишь в инстаграме каждого второго.

Сейчас в туризме наблюдается тренд на непопулярные малоисследованные места. Путешественники хотят чувствовать себя первопроходцами, поэтому выбирают направления, которые еще не заполонили толпы туристов. Издание Travel Off Path назвало 5 малоизвестных столиц Европы, которые способны удивить.

Какие столицы Европы стоит увидеть в 2026 году?

1. Сараево, Босния и Герцеговина. Сараево – это смесь культур и религий. Здесь прямо в центре города есть православные церкви, католические святыни и мусульманские мечети. В оживленном мусульманском районе на мгновение может показаться, что вы попали в Турцию, а через несколько кварталов туристы увидят австро-венгерские здания и бульвары в европейском стиле.

2. Тирана, Албания. Этот город не о роскошной европейской архитектуре – здесь нет мощеных улочек или замков. Столица Албании – это смесь из современных стальных небоскребов и коммунистических зданий. Однако именно в этом заключается ее индивидуальность, которую стоит исследовать.

3. Никосия, Кипр. Никосия одновременно является столицей Республики Кипр и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра. Город буквально разделен пополам и чтобы обойти его полностью, надо пересечь границу.

4. Берн, Швейцария. И хотя Швейцария не имеет столицы, и именно Берн является административным центром страны. В этом райском уголке посреди Альп куда ни глянь открываются удивительные пейзажи. Здесь кажется, что попал в открытку.

5. Загреб, Хорватия. Улицы Загреба напоминают музей под открытым небом. Здесь есть широкие проспекты со зданиями периода правления Габсбургов, оживленные площади и более спокойная атмосфера, чем в Сплите или Дубровнике.

Загреб с высоты птичьего полета / Фото Depositphotos

Какие столицы Европы считают самыми красивыми?

Туристическая компания Luxury France Tours проанализировала 3 миллиона отзывов на Tripadvisor о европейских столицах и установила, какой город туристы считают самым красивым. Как пишет Travel and Leisure, им оказался Люксембург. Именно об этой столице туристы чаще всего говорили, что она "красивая". Этот маленький город имеет роскошную архитектуру и удивительные виды на горы и реки.

На втором месте в рейтинге оказалась столица Словакии Братислава, а на третьем – элитное Монте-Карло в Монако.

А куда не стоит ехать в 2026 году?

Некоторые города Европы будут очень переполнены летом. Так, эксперты советуют избегать:

Барселоны, где местные страдают от чрезмерного туризма;

Канарских островов, где продолжаются протесты из-за неконтролируемого туристического потока;

Венеции, где можно час стоять в очереди, чтобы пересечь мост;

острова Санторини с его космическими ценами;

Рима, где летом печет палящее солнце, а потому экскурсия превращается в испытание и тому подобное.

Вместо этого лучше запланировать поездку в Валенсию, Тревизо, Болонью и тому подобное.