Крысы, шум и мусор: к чему нужно быть готовыми туристам во Вьетнаме

За райскими пляжами, бирюзовым морем и дешевыми тропическими фруктами скрывается совсем другой Вьетнам – шумный, хаотичный и порой не слишком комфортный для туристов. Если на популярных курортах путешественников ждет невероятная природа, то в городах – реалии настоящей жизни во Вьетнаме.

Вьетнам привлекает миллионы туристов со всего мира благодаря доступным ценам, теплой погоде почти круглый год и десяткам популярных курортов. Но стоит лишь выйти за пределы курортных зон, как перед вами откроется настоящий Вьетнам. Украинка @aleksandra_podorozhye, которая сейчас живет во Вьетнаме, рассказала о трех главных минусах этой страны.

Какие неприятные нюансы о Вьетнаме стоит знать туристам?

Во-первых, во Вьетнаме очень шумно. Если вы засыпаете только в идеальной тишине, а каждый звук с улицы сразу будит вас, то здесь вам будет очень сложно. Здесь на улицах постоянный шум, ремонтные работы и крики. В 4:30 в квартире уже слышна церковная служба, а в 8 утра под окнами будут ходить местные жители и что-то кричать в микрофон. Для Вьетнама это вполне нормально, поэтому к этому просто нужно привыкнуть.

Во-вторых, здесь очень много мусора. Как только вы исходите из центральной улице, перед вами открывается неприятная картина – мусорные пакеты, которые подпирают деревья или лежат вдоль дороги. Дело в том, что здесь либо нет мусорных баков, либо они очень маленькие. Поэтому местные привыкли оставлять мусор прямо у дороги, а вечером его забирают уборщики. Так происходит постоянно.

В-третьих, нужно смотреть под ноги не только потому, что можно случайно наступить на кучу мусора, но и из-за всевозможной живности. Например, крысы и тараканы размером с ладонь – здесь норма. На продуктовых рынках крыс вообще очень много, но никто этим особо не беспокоится.

Украинка рассказала о минусах Вьетнама: видео

Туризм во Вьетнаме растет

Вьетнам бьет рекорды по туризму и становится безумно популярным. В 2025 году его посетили 21,5 миллиона иностранцев, что на 22% больше, чем в прошлом году. Интересно, что это даже больше, чем было до начала пандемии коронавируса. И это при том, что другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона до сих пор не вышли на докоронавирусные показатели.

Больше путешествовать по Вьетнаму начали даже сами вьетнамцы – теперь они активнее изучают свою страну и исследуют каждый ее уголок.