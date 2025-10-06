В то время как летом популярные туристические направления Франции заполоняют толпы туристов, осенние и зимние месяцы являются более спокойной альтернативой для путешественников. Эти сезоны идеально подходят для изучения богатых предложений страны.

В блоге для Lonely Planet журналист Джон Уолтон, который живет и работает во Франции уже 8 лет, рассказал о своих любимых местах, что стоит посетить в эти месяцы, пишет 24 Канал.

Какие места Франции посетить осенью и зимой?

Страсбург – для посещения традиционных рождественских ярмарок во Франции. Маленькие городки и деревни Эльзаса – для винных туров и исследования сказочных деревень. Полуостров Медок – для дегустации вин региона Бордо. Кот-д'Аржан, или же Серебряные берега – для велопрогулок и дегустации морепродуктов. Тулуза – для городского отдыха осенью и зимой. Каркассон и Кастельнодари – для посещения замков и смакования сытных зимних блюд. Тонон и Ивуар на берегу Женевского озера – для тихого сельского отдыха. Альпийская Ривьера, Экс-ле-Бен и Анси – для отдыха во Французских Альпах. Реймс – для однодневной поездки из Парижа.



Тонон и Ивуар на берегу Женевского озера / Фото Shutterstock

Что надо знать об отдыхе во Франции осенью?

Низкий сезон во Франции длится с конца февраля до конца апреля и снова с октября по декабрь. В эти периоды путешественники могут воспользоваться сниженными ценами в ресторанах и отелях, что делает межсезонный отпуск привлекательным вариантом для экономных туристов.

С наступлением осени погода во Франции остается приятно теплой, особенно в сентябре, который продолжает летнюю атмосферу, особенно на Лазурном побережье, где "бархатный сезон".

Однако настоящая осень приходит в октябре, принося с собой выставку золотых листьев. Посетителям следует быть готовыми к увеличению количества осадков в это время, особенно в ноябре, когда температура падает и дожди становятся более частыми, передает tripmydream.

