Эти чемоданы воруют чаще всего: на что обращают внимание воры

Планируя путешествие большинство туристов волнуются о билетах, документах и жилье, однако отпуск может испортить исчезновение чемодана. Опытные путешественники знают, что такое случается не редко. И проблема не всегда в том, что мы кладем внутрь, а в том, как выглядит наш багаж снаружи.

Некоторые чемоданы привлекают внимание воров, пишет Express. По статистике, только в Великобритании количество краж багажа в поездах за 2024 год выросло почти на 40%. А вот данные авиаиндустрии свидетельствуют, что каждая 20 сумка во время перелетов теряется или становится объектом кражи.

Какие чемоданы воруют чаще всего?

Специалисты советуют путешественникам не выделяться со своим чемоданом. Чемодан такой же важный аксессуар, как и сумка, поэтому многие покупают дорогие дизайнерские изделия, которые могут создать впечатление, что внутри есть брендовая одежда или ценные вещи. Именно такие чемоданы для воров является сигналом, что риск кражи будет оправданным.

Именно поэтому не стоит покупать ни копии чемоданов, ни брендовые чемоданы на скидках. Да, они красиво выглядят, однако больше всего "бросаются в глаза" ворам.

Туристы думают, что качественный и дорогой багаж – это залог безопасности. Однако в публичных местах это может сыграть злую шутку, потому что такой чемодан как будто рекламирует свое содержимое. К опасным признакам также относятся яркие цвета, твердые глянцевые поверхности и стильные комплекты из нескольких одинаковых чемоданов.



Красивые чемоданы воруют чаще всего / Фото Pexels

Даже желание узнать чемодан на ленте может обернуться проблемой, потому что то, что удобно для вас, так же удобно и для тех, кто охотится за чужими вещами. А еще слишком новый или идеальный чемодан создает впечатление неопытного туриста, который приобрел все новое специально для поездки.

Старый, потертый чемодан часто производит противоположный эффект – он выглядит менее привлекательно и не обещает легкой наживы. Эксперты советуют не стесняться ездить с немного подержанным чемоданом, на котором есть царапины или пыль на колесах. Такой вид не захватывает внимание воров.

Что интересно, то же касается обуви и одежды. Слишком новый и красивый вид в брендовых вещах иногда может сработать не в вашу пользу.

