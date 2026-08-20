Будет ли теплое море в Одессе в конце августа 2026 года: насколько вода будет подходящей для купания

Конец августа традиционно считается одним из лучших периодов для пляжного отдыха в Одессе. Вода, как правило, уже хорошо прогрета, а воздух остается летним. Но будет ли море достаточно теплым для купания в этом году и какой температуры оно может достичь в последние дни августа?

Август в Одессе один из самых теплых месяцев в году как по температуре воздуха, так и по температуре Черного моря. 24 Канал на основе данных Sea Temperature Net проанализировал температуру воды в Одессе за предыдущие годы и определил ориентировочную среднюю температуру моря в конце августа.

Как меняется температура моря в Одессе в течение августа?

По данным прошлых лет, море в Одессе постепенно остывает во второй половине августа, однако этот процесс происходит не резко. В 2023 году в начале месяца температура воды составляла преимущественно 24 – 26 градусов. После 20 августа она оставалась на уровне 24 – 25 градусов, а к концу месяца снизилась до 23 – 24 градусов.

В 2024 году море также начинало август с температурой около 24 – 26 градусов, но в последние 10 дней охлаждение было более заметным. 23 – 25 августа температура воды составляла около 23 градусов, а 27 – 30 августа уже около 21 градуса. В прошлом году ситуация была несколько теплее.

Во второй половине августа 2025 года температура моря в основном держалась на уровне 23 – 25 градусов, а даже в конце месяца составляла около 23 – 24 градусов.

Какой может быть температура моря в Одессе в конце августа 2026 года?

В августе 2026 года море пока демонстрирует довольно теплую динамику. По данным на 2 – 20 августа температура воды выросла примерно с 23 градусов до 24 – 26 градусов. Наивысшие значения наблюдались 9 – 12 августа. После этого вода постепенно остывала: 15 – 20 августа ее температура составляла преимущественно 24 градуса.

Если ориентироваться на динамику 2026 года и показатели последних трех лет, то в период с 21 по 31 августа можно ожидать температуру моря примерно в пределах 23 – 25 градусов. Ориентировочное среднее значение для этого периода составляет около 24 градусов.

Это оценка, сделанная на основе исторической динамики, а не точный прогноз погоды. Фактическая температура воды может изменяться из-за ветра, течений, похолодания или продолжительной жары.

Будет ли комфортно купаться в Одессе в конце августа?

Температура воды около 24 градусов для большинства отдыхающих является комфортной для длительного купания. Она уже не ощущается холодной, но в то же время море может казаться несколько прохладнее по сравнению с самыми теплыми днями первой половины августа.

Для сравнения: в середине августа в Одессе вода в отдельные дни этого года прогревалась до 25 – 26 градусов, поэтому в конце месяца можно почувствовать небольшое понижение температуры. В то же время даже показатель в 23 градуса не означает, что пляжный сезон закончился.

Итак, если планировать поездку в Одессу на последние дни августа 2026 года, скорее всего, температура воды будет около 24 градусов, с возможными колебаниями примерно от 23 до 25 градусов. При теплой и солнечной погоде это вполне комфортные условия для пляжного отдыха.

При этом стоит учитывать не только температуру моря! Сильный ветер может сделать купание менее комфортным даже при теплой воде, а после смены погоды температура воды может меняться быстрее.