Где увидеть средневековую рождественскую ярмарку?

Эта крошечная ярмарка не соревнуется с известными праздничными локациями Европы, но именно в этом ее очарование: она дарит ощущение уюта, ностальгии и настоящего духа Рождества. Об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Express.

Сомерсет – это графство на юго-западе Великобритании. Здесь расположена уникальная средневековая усадьба Lytes Cary, строительство которой продолжалось в 14 – 19 веках. Как пишет Art Uk, усадьба принадлежала антиквару Генри Лайту, но к 20 веку пришла в упадок и превратилась в обычный фермерский дом.

Тогда имение отреставрировал сэр Уолтер Дженнер – он обставил усадьбу роскошной дубовой мебелью, антикварными гобеленами, старинными картинами и дорогим текстилем. После смерти в 1948 году сэр Уолтер Дженнер передал Lytes Cary в собственность Национальному фонду Великобритании.



Вход на территорию усадьбы / Фото Ulrike Lein

Теперь на территории имения ежегодно организуют колоритную рождественскую ярмарку. Такой атмосферы как здесь, вы не встретите больше нигде в Европе. Ярмарка в Lytes Cary как будто переносит своих посетителей на несколько веков в прошлое. Здесь можно увидеть традиционные изделия местных мастеров, прогуляться по территории и почувствовать атмосферу Рождества среди местных жителей.

Вход в Lytes Cary бесплатный, но если вы захотите увидеть сады, то за это придется заплатить.

Куда поехать в Европе на рождественские ярмарки?

Сезон рождественских ярмарок еще не начался, но эксперты уже определили, где в этом году он будет лучший – в немецком городе Нюрнберг. Ярмарку здесь откроют 28 ноября на главной площади Hauptmarkt, которая окружена средневековыми домами.

На втором месте в рейтинге лучших ярмарок оказался Манчестер в Великобритании, а на третьем – Париж во Франции. Кстати, наиболее традиционной считают рождественскую ярмарку в столице Эстонии Таллинне, а наиболее недооцененной – в Вильнюсе, что в Литве.