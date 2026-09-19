Как защитить сумку от карманников: туристам показали простой трюк

Во время прогулок по новому городу туристы могут и не заметить, как кто-то пытается добраться до их вещей. Для дополнительной защиты сумки не обязательно покупать специальные аксессуары: достаточно иметь под рукой обычный предмет, который можно найти почти у каждой девушки.

Пользователь тиктока под ником charlottenorth продемонстрировала простой лайфхак, для которого понадобится всего лишь большой застежка-крабик. Такой способ может затруднить карманнику незаметное открытие сумки или рюкзака.

Как зафиксировать молнию сумки с помощью застежки крабика?

Когда сумка полностью закрыта, один из зубчиков большой застежки-крабика нужно просунуть в бегунок молнии. Сам аксессуар после этого фиксируют на сумке. В результате молнию нельзя просто расстегнуть одним движением. Сначала человеку придется снять или сдвинуть застежку, что может затруднить быстрый доступ к содержимому сумки.

Как правильно использовать защелку: смотрите видео

Еще один плюс такого способа защиты – его эстетичность. Можно подобрать отдельный зажим, который подойдет именно к вашей сумке, так что вор даже не догадается, что это специальное средство для защиты вещей. В то же время этот способ работает только с сумками, имеющими застежку молнию. Поэтому стоит быть осторожными и всегда держать свои вещи рядом с собой, особенно в людных местах!