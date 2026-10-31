Туристы недооценивают этот город в Италии: в ноябре сюда дешевые авиабилеты

Рим, Венеция и Бари уже давно стали популярными туристическими направлениями Италии. Однако на северо-востоке страны, у границы со Словенией, расположен город Триест, который отличается совершенно иным характером.

Его архитектура, просторные площади и исторические кафе напоминают времена правления Габсбургской монархии, когда город был одним из важнейших портов империи, пишет Interia Kobieta.

Триест расположен на побережье Адриатического моря в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Его нередко называют наименее итальянским городом Италии из-за сочетания итальянских, австрийских, словенских и центральноевропейских культурных влияний.

Это заметно не только в архитектуре, где классицизм соседствует с неоготикой и модерном, но и в местной кухне.

Что посмотреть в Триесте?

Знакомство с городом стоит начать с площади Единства Италии. Она расположена прямо у моря и окружена величественными зданиями. Среди них – городская ратуша с часовой башней и дворец Питтери. Неподалеку находится площадь Пьяцца делла Борса с бывшей фондовой биржей. Ее фасад напоминает древнегреческий храм.

Еще одно место для прогулок – пирс "Моло Аудаче" длиной 246 метров. Отсюда открывается вид на Адриатическое море, городской порт и набережную.

Отдельного внимания заслуживают исторические кафе Триеста. В XIX веке они были местом встречи писателей и интеллектуалов. Здесь находится Caffè Tommaseo, которое работает с 1830 года и считается старейшим кафе города.

Что посетить в окрестностях Триеста?

Для знакомства с городом рекомендуют выделить не менее 3 дней. Часть времени можно посвятить историческому центру и побережью, еще один день – поездке в замок Мирамаре и пещеру Гротта Гиганте.

Замок Мирамаре расположен примерно в 8 километрах от центра города. Его построили в 1856–1860 годах для эрцгерцога Максимилиана Габсбурга и его супруги Шарлотты.

Сегодня посетители могут осмотреть исторические интерьеры резиденции и прогуляться по большому парку с фонтанами, скульптурами и экзотическими растениями. Замок расположен в 8 километрах от центра города.

Еще одна интересная достопримечательность – Гротта Гиганте, расположенная примерно в 10 километрах от Триеста. Это огромная подземная пещера, открытая для посетителей в 1908 году. Ее главный зал достигает 98 метров в высоту и 167 метров в длину.

Сколько стоят билеты в Триест?

Ноябрь идеально подходит для спокойного путешествия в Триест. Туристов в это время гораздо меньше, а исторические улицы, кафе и набережные гораздо доступнее.

В ноябре прямые авиарейсы из Кракова в Триест можно найти от 1500 гривен в обе стороны. Перелет длится примерно 1,5 часа, однако стоимость билетов зависит от даты и наличия мест.

Триест станет интересной альтернативой туристическим городам Италии. Здесь можно совместить отдых на Адриатическом побережье с прогулками по историческому центру, знакомством с местной кухней и архитектурным наследием Австро-Венгерской империи.