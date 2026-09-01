Зачем кидать бутылку воды под кровать в отеле: простой трюк, который может успокоить туристов

После заселения в отель путешественники обычно проверяют номер, распаковывают вещи и отправляются отдыхать. Однако опытная стюардесса советует выполнить еще одно простое действие, что не требует ни специальных знаний, ни дополнительного времени.

Эстер Стурус, бортпроводница нидерландской авиакомпании KLM, поделилась простым лайфхаком, который может помочь туристам чувствовать себя в гостиничном номере в большей безопасности. Она советует выполнить одно несложное действие сразу после заселения. Этот совет особенно может заинтересовать тех, кто часто путешествует в одиночку и чувствует себя неспокойно в незнакомом месте.

В чем заключается этот гостиничный лайфхак?

После заселения в номер бортпроводница советует взять бутылку воды и прокатить ее под кроватью. Важно проследить, появится ли она с другой стороны. Если бутылка свободно выкатится наружу, это будет означать, что под мебелью никого нет. Такой простой прием позволяет проверить пространство под спальным местом, не наклоняясь к полу и не пытаясь самостоятельно заглянуть туда.

Кроме того, если там действительно кто-то прячется, человек может подумать, что гость просто случайно закатил бутылку и не заметил ее. Это может дать вам несколько дополнительных секунд, чтобы выйти из номера и обратиться за помощью.

Что делать, если бутылка не выкатилась?

Если бутылка не появилась с другой стороны, это может стать поводом для дополнительной осторожности. В такой ситуации туристу стоит обратиться на ресепшн и попросить сотрудников отеля проверить номер. Не стоит самостоятельно пытаться выяснить, почему бутылка не выехала.

Сотрудники отеля могут осмотреть пространство под кроватью и убедиться, что с номером все в порядке. В то же время Стурус отмечает, что вероятность найти кого-то, кто прячется под кроватью, невелика.

Поэтому этот лайфхак, прежде всего, может помочь путешественникам чувствовать себя спокойнее. Особенно полезным он может быть для людей, путешествующих в одиночку. В незнакомой гостинице даже простая проверка помещения может дать дополнительное чувство уверенности.