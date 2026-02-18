Ловите лайфхак: дни и месяцы, когда можно купить самые дешевые билеты для перелета

Путешественники могут реально сэкономить на перелетах в 2026 году. Есть несколько авиалайфхаков, которые помогают снизить расходы без школы для комфорта.

Время бронирования и день вылета могут существенно повлиять на конечную цену билета, пишет Express. Если знать правильную стратегию, то вполне возможно приобрести билет гораздо дешевле.

Какие есть секреты приобретения дешевого билета?

Самым бюджетным днем для перелета неожиданно оказалась пятница. В среднем билеты в этот день обходятся на 18% дешевле, чем в субботу. И это несмотря на то, что именно пятница традиционно остается одним из самых загруженных дней для путешествий. А вот вторник назвали самым спокойным днем для полетов, однако именно он является самым дорогим для бронирования.

Лучший день и месяц для покупки билетов

Выгоднее всего бронировать авиабилеты в воскресенье. Именно в этот день можно рассчитывать на лучшую цену. Что касается сезонности, то июнь признан самым доступным месяцем для перелетов. В этот период рейсы стоят на 68% дешевле, чем в декабре.



Билеты выгодно бронировать в июне / Фото Pexels

За сколько времени бронировать?

Для внутренних рейсов экономкласса оптимальным считается бронирование за 31 – 45 дней до вылета. Такой подход позволяет сэкономить около 2 тысяч гривен по сравнению с покупкой билета за полгода до путешествия.

По международным направлениям, взрослые пассажиры могут сохранить в среднем 5 тысяч гривен, если будут покупать билеты за 15 – 30 дней до поездки вместо шести месяцев вперед. Бронирование за 31 – 45 дней также выгодно, потому что экономия составляет примерно 5 тысяч гривен.

Какие есть новые туристические привычки?

Каждый пятый путешественник попробовал формат "экстремальной однодневной поездки", когда перелет туда и обратно происходит в течение 24 часов. Это делается ради короткого знакомства с новым городом.

Половина международных пассажиров выбирают утренние рейсы, тогда как только 15% предпочитают вечерние вылеты. Треть путешественников летает исключительно с ручной кладью, а 29% одевают на себя дополнительный слой одежды, чтобы избежать доплаты за багаж.

Как туристам попасть в кабину пилота?

Стюардесса Татьяна Иванихина рассказала, что пассажиры могут увидеть кабину пилота, вежливо попросив разрешения у стюардессы после приземления самолета. Разрешение на осмотр кабины зависит от решения командира экипажа и внутренних правил авиакомпании.

Какие еще лайфхаки стоит знать?