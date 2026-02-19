Дешевые авиабилеты – легко: хитрости для тех, кто любит путешествовать

Большинство людей обожают путешествовать, но при этом хотят тратить меньше средств, например, на те же авиабилеты. Ниже мы рассказали о нескольких главных советах, которые помогут вам в этом.

Когда речь идет о бронировании авиабилетов, все хотят сэкономить, особенно, когда планируется путешествие в пиковые периоды, например, во время летних школьных каникул. К счастью, существуют некоторые хитрости, которые помогают сократить расходы на билеты, рассказывает Mirror.

Как сэкономить деньги при бронировании?

Лаура Линдсей с SkyScanner поделилась экспертными советами: "Бронировать в последнюю минуту не означает платить больше. Чем больше вы сравниваете цены и ищете варианты, тем более выгодное предложение найдете. Немного гибкости в датах и аэропортах может существенно снизить стоимость и даже открыть новые варианты направлений и проживания, о которых вы раньше не думали."

Как дешево купить билеты / фото Canva

Один из ее умных лайфхаков: обращайте внимание на даты школьных каникул в соседних регионах. Они могут отличаться от вашего региона, поэтому, даже если у вас "пиковая" зона, соседний город может быть "вне сезона", что повлияет на цену.

Например, жители Севера Англии могут сэкономить, если вылететь из аэропорта Шотландии. Школьные каникулы там начинаются немного раньше или заканчиваются позже, чем в Англии. Таким образом, поездка из шотландского аэропорта в конце августа может быть значительно дешевле. Наоборот, шотландцы могут найти выгодные билеты, вылетая из английских аэропортов в начале июля.

Также стоит искать "где угодно" для самых выгодных предложений. Если вам не важно, куда лететь, на сайтах можно выбрать опцию "Everywhere", и система покажет самые дешевые направления на выбранные даты. Это позволяет найти варианты от городских путешествий до пляжного отдыха, а также дешевые "скрытые жемчужины".

Не забывайте проверять аэропорты рядом. Поиск поблизости может показать более дешевые варианты в аэропортах за 30 – 60 минут езды. То же самое работает и для аэропортов в пунктах назначения, но учтите, насколько далеко аэропорт от вашего жилья. Например, аэропорт Париж – Бове официально "парижский", но на самом деле он в 90 минутах от центра города, поэтому для коротких поездок его лучше избегать.

При сравнении цен на авиабилеты обязательно учитывайте скрытые сборы, пишет GoOpti Airport Transfer. Лоукост-авиакомпании могут привлекать низкими базовыми тарифами, но часто берут дополнительную плату за багаж, выбор места или услуги на борту. Обратите внимание на эти расходы, чтобы удостовериться, что ваше предложение действительно выгодное.

Какие еще советы должны знать путешественники?