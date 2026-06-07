Как сделать идеальное фото возле Эйфелевой башни, когда вокруг толпы туристов

Сделать хорошее фото возле Эйфелевой башни вечером – это задача не из легких, ведь туристов там в любое время суток невероятно много. Однако даже в толпе можно получить атмосферные кадры, если правильно выбрать ракурс, позу и настройки камеры.

Фотограф _li_._ показала, как сделать эффектные фотографии возле Эйфелевой башни в вечернее время, даже когда вокруг сотни людей.

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Как сделать эффектные фото возле Эйфелевой башни вечером среди толпы туристов?

По словам девушки, важную роль играет не только локация, а и правильно подобранный образ. Для вечерней съемки она советует выбирать стильную и заметную одежду, которая будет гармонично смотреться в кадре. Сам процесс съемки тоже имеет свои хитрости.

Как сделать хорошие фото на фоне Эйфелевой башни / инстаграм _li._

Чтобы башня выглядела масштабной, фотограф садится почти на землю и поднимает камеру вверх. Такой ракурс позволяет сделать кадр более "кинематографическим" и одновременно скрыть часть толпы. Еще один секрет – это использование вспышки и покадровой съемки.

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Модель при этом не стоит на месте, а медленно идет в сторону камеры. Благодаря движению фотографии выглядят более живыми и естественными. Также для удачных кадров советуют обращать внимание на положение ног и осанку. Например, можно немного вытянуть носок или делать легкие шаги во время съемки – это добавляет кадрам динамики и "эффекта случайного момента".