Как спланировать идеальное путешествие: пошаговые советы от украинского блогера

Чтобы путешествие действительно принесло яркие впечатления, а не стресс из-за спешки и непредсказуемых расходов, важно продумать его еще до покупки билетов. Украинский блогер поделилась собственной системой планирования поездок и рассказала, на какие детали стоит обратить внимание путешественникам.

Украинская блогерша Eugenia Prorvina поделилась своим пошаговым методом планирования путешествий, благодаря которому каждая поездка получается насыщенной, комфортной и продуманной до деталей.

Смотрите также Могут задержать на контроле: почему в аэропортах внимательно проверяют металлические бутылки

Как правильно планировать путешествия?

По словам девушки, подготовка к поездке начинается с поиска интересных локаций в социальных сетях. После этого она проверяет, открыты ли места для туристов, и добавляет их на Google Maps, чтобы понять масштаб маршрута и расстояние между точками. Далее блогер просчитывает, сколько локаций реально успеть увидеть за день, и уже на основе этого определяет примерную продолжительность поездки.

Как правильно планировать путешествия / инстаграм jane.prorvina

Отдельное внимание она советует обращать на сезонность. Например, если хочется увидеть цветение определенных растений или красивые природные пейзажи, нужно правильно выбрать месяц для путешествия. Только после этого она начинает искать билеты и жилье. Блогерша отмечает, что всегда выбирает будние дни, ведь тогда авиабилеты и аренда авто часто стоят дешевле.

Перед бронированием она также проверяет цены на машину, поскольку это может существенно повлиять на бюджет. Если "пазл складывается": подходят билеты, жилье и транспорт – она бронирует все одновременно. Уже после этого продумывает маршрут подробнее и ищет интересные рестораны, чтобы знать, где можно вкусно поесть во время путешествия.

Также блогерша советует заранее проверять прогноз погоды, готовить образы для фото и обязательно оформлять туристическое страхование, которое занимает всего несколько минут, но может стать очень важным в поездке.

Смотрите также За чемодан 40/30/20 в Ryainair могут оштрафовать: какие правила ручной клади стоит знать

Действительно ли туристическая страховка нужна в каждом путешествии?

Rick Steves Europe советует не пренебрегать ею, ведь даже одна непредвиденная ситуация может стоить значительно дороже самого полиса. Туристическая страховка помогает минимизировать финансовые риски во время поездки. Она может покрывать медицинские расходы, отмену или прерывание путешествия, потерю багажа, задержку рейсов, эвакуацию и другие непредвиденные ситуации. Особенно важно обращать внимание на медицинское страхование.

Даже обычный визит к врачу за границей может стоить сотни евро, а госпитализация – тысячи. Именно поэтому эксперты советуют перед поездкой проверять, покрывает ли обычная медицинская страховка лечение за пределами страны. Также страховка может пригодиться, если путешествие придется отменить из-за болезни, семейные обстоятельства или проблемы с рейсом. В таких случаях часть потраченных средств можно вернуть.

Отдельно туристам советуют обращать внимание на страхование багажа и техники, особенно если в поездку берут дорогие гаджеты, камеры или ноутбуки. В случае кражи или потери это поможет компенсировать убытки. Впрочем важно: перед оформлением полиса нужно внимательно читать условия договора.

Некоторые страховые компании могут не покрывать риски, связанные с экстремальными видами спорта, военными действиями или определенными заболеваниями. Специалисты также советуют оформлять страховку сразу после бронирования путешествия, ведь некоторые виды покрытия действуют только при этом условии. Несмотря на то, что страховка не способна устранить все риски, она может существенно уменьшить финансовые потери и обеспечить спокойствие во время поездки.

Какие еще советы будут полезны туристам?

Если эта история вдохновила вас отправиться в соло-путешествие, стоит также знать и о возможных трудностях такого формата путешествий. Один из главных минусов – это отсутствие человека, с которым можно сразу поделиться эмоциями и впечатлениями от увиденного. Все моменты приходится проживать самостоятельно, без мгновенного "эмоционального отклика" рядом.

Еще один важный аспект – это безопасность. Во время самостоятельных путешествий вся ответственность лежит только на вас, поэтому нужно быть внимательнее к окружению, маршрута и возможных рисков. Отдельной проблемой для многих туристов становится создание контента. Сделать удачные фото или видео без посторонней помощи бывает непросто: даже штатив не всегда удобен или уместен, особенно в людных туристических местах.