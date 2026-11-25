Многочасовой перелет может стать настоящим испытанием, особенно если приходится сидеть в экономклассе. Усталость, сухой воздух, шум в салоне и невозможность полноценно отдохнуть часто портят впечатления от путешествия.

Несколько бортпроводников, регулярно работающих на дальнемагистральных рейсах, рассказали Travel + Leisure, как легче перенести многочасовой перелет.

Как комфортно летать на дальние расстояния?

Не стесняйтесь просить о помощи

Пассажиры могут обращаться к экипажу с небольшими просьбами: попросить дополнительное одеяло, подушку, горячую воду, маску для сна или даже набор для чистки зубов. На некоторых рейсах такие вещи доступны и в экономклассе.

Пейте достаточно воды

Воздух в самолете значительно суше, чем в обычном помещении. Из-за этого могут появляться сухость кожи, головная боль и усталость. Бортпроводники советуют пить воду еще до посадки и регулярно пополнять ее запасы во время полета.

Правильно выбирайте время для просьб

Если хотите сменить место, лучше дождаться окончания посадки и взлета. Экипажу сложнее помогать пассажирам, когда все еще занимают свои места. Также не стоит ходить по салону, пока горит знак "Пристегнуть ремни безопасности".

Позаботьтесь о том, чтобы справиться с тревогой

Если вы боитесь летать, сообщите об этом бортпроводникам. Они могут поддержать вас и помочь почувствовать себя спокойнее. Также пригодятся дыхательные упражнения, успокаивающая музыка и фильмы.

Двигайтесь во время полета

На длительных рейсах важно периодически вставать, прогуливаться по салону, когда это разрешено, и разминать ноги. Компрессионные чулки также могут быть полезны для некоторых пассажиров, особенно во время длительных перелетов.



Во время длительного полета стоит время от времени двигаться / Фото Pexels

Подумайте об удобстве места

Место у прохода обеспечивает большую свободу движения, а у окна можно удобнее опереться и отдохнуть. Выбирайте вариант в зависимости от собственных потребностей.

Подготовьте развлечения заранее

Загрузите фильмы, музыку или книги на телефон или планшет. Также возьмите беруши и маску для сна – они помогут отдохнуть даже в шумном салоне.

Соберите удобную ручную кладь

Положите туда зубную щетку, пасту, сменную одежду, зарядные устройства, powerbank и легкий перекус. Лекарства и другие важные вещи также стоит держать при себе, а не в зарегистрированном багаже.

Главный секрет комфортного дальнего перелета – подготовиться к нему заранее. Даже несколько мелких вещей и полезных привычек помогут легче перенести дорогу и чувствовать себя лучше после приземления.