Как не стать легкой добычей в Барселоне: правила от украинцев, которые спасут от мошенников

Барселона – это город, который сочетает яркую культуру, популярные туристические локации и особый ритм жизни, но в то же время требует от посетителей внимательности: соблюдения местных правил, осторожности с личными вещами, разумного выбора транспорта и заведений.

На платформе тредс под одним постом katrina.derkach украинские туристы поделились собственными советами, как уберечь телефон и деньги во время путешествия в Барселону, где туристов часто предостерегают от карманных краж и мошенничества.

Что следует знать туристу перед поездкой в Барселону?

Путешественники советуют не носить телефон в заднем кармане, избегать оставлять его на столах в кафе или на открытых террасах, а также использовать ремешки или шнурки для смартфона, чтобы держать его ближе к себе.

Наличные рекомендуют брать минимально, хранить в разных местах и больше пользоваться карточкой. Среди популярных лайфхаков: небольшие сумки через плечо или так называемые "бананки", которые всегда остаются в поле зрения, а также специальные anti-theft-рюкзаки со скрытыми молниями, которые сложнее открыть или повредить.

Стоит рассмотреть специальные anti-theft-рюкзаки

Некоторые путешественники также советуют не вешать сумки на стулья и не отвлекаться в людных местах. Отдельно подчеркивается важность внимательности: не оставлять вещи без присмотра, не держать документы и большие суммы денег с собой, а также быть осторожными в местах с большим количеством туристов.

Несмотря на распространенные предостережения, многие пользователи отмечают, что при соблюдении базовых правил предосторожности путешествие в Барселону остается безопасным и приятным.

На что еще стоит обратить внимание в Барселоне?

Барселона – это город с яркой культурой, в котором важно уважать местные традиции и правила, отмечает Excursion Mania. Здесь ценят спокойное поведение, поэтому громкие развлечения в ночное время в жилых районах могут быть нежелательными и даже наказываться штрафами.

Также стоит учитывать ограничения по употреблению алкоголя в общественных местах, в частности на улицах и пляжах. Во время посещения церквей и других религиозных объектов рекомендуется выбирать скромную одежду и придерживаться установленных правил. Это помогает избежать неприятностей и с уважением относиться к местной культуре.

Общественный транспорт в городе удобный, однако важно не забывать о правилах пользования билетами и заблаговременно их подтверждать. Во время поездок в такси стоит пользоваться только официальными службами и следить за наличием счетчика.

Климат Барселоны мягкий, однако летом здесь может быть жарко, поэтому стоит позаботиться об удобной одежде, воду и защиту от солнца. В период высокого туристического сезона также следует учитывать большие толпы и возможные очереди.

