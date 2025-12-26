Как выглядеть "свежим" после долгого путешествия: украинская модель поделилась своими лайфхаками
Однако украинская блогерша и модель поделилась своими основными правилами, как оставаться бодрым и свежим во время долгой поездки или перелета в самолете.
Советы от модели: как оставаться свежей после долгих путешествий?
Долгие перелеты могут истощать, но есть несколько лайфхаков, которые помогают выглядеть свежо даже после 16 часов в пути.
Как выглядеть "свежим" после долгого путешествия: смотреть видео
- Совет 1: Избегать соли, сахара и острой пищи перед полетом. Питание в аэропортах преимущественно состоит из снеков и тортиков, которые перед путешествием лучше не употреблять, чтобы избежать отеков.
- Совет 2: Не пить кофе, чай, колу и алкоголь. Эти напитки обезвоживают организм. Лучше употреблять простую воду маленькими глотками в течение полета.
- Совет 3: Использовать лимфодренажные прыжки и самомассаж. В перерывах между пересадками стоит размять тело: приседания, прыжки, легкие движения. Самомассаж лица, шеи и тела улучшает кровообращение, снимает напряжение и дарит ощущение свежести.
По возвращении домой стоит взять выходной, чтобы плавно вернуться к повседневному ритму. Это позволит завершить домашние дела или поручения, например, стирку или закупку продуктов, не спеша обратно в офис, рекомендует The Good Trade.
Какие еще советы стоит знать туристам?
Полезно будет узнать о 10 советов во время путешествия, которые значительно облегчат поездку. Например, не пытайтесь делать что-то только ради того, чтобы "вписаться". Участвуйте в мероприятиях и общайтесь, но придерживайтесь того, что вам действительно комфортно.
Также прочитайте, как подготовиться к поездке как подготовиться к поездке за рулем. Одним из правил является минимизировать быструю езду, ведь она она она не только опасна, но и истощает быстрее.
Частые вопросы
Какие советы дает модель для сохранения свежести во время долгих путешествий?
Модель советует избегать соли, сахара и острой пищи перед полетом, не употреблять кофе, чай, колу и алкоголь, а также использовать лимфодренажные прыжки и самомассаж для улучшения кровообращения.
Какие продукты стоит избегать перед полетом, чтобы избежать отеков?
Рекомендуется избегать соли, сахара и острой пищи, поскольку питание в аэропортах часто состоит из снеков и тортиков, которые могут вызвать отеки.
Что рекомендуется сделать после возвращения из путешествия, чтобы плавно вернуться к повседневному ритму?
По возвращении домой стоит взять выходной, чтобы завершить домашние дела или поручения, например, стирку или закупку продуктов, не спеша вернуться в офис.