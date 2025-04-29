Работница круизного лайнера дала 5 советов, как точно избежать морской болезни

Путешествие на круизном лайнере – это мечта многих людей. Однако есть один нюанс – отпуск может полностью разрушить морская болезнь. Именно поэтому некоторые люди так никогда и не решаются попробовать такой вид отдыха.

Люси, которая много лет проработала на круизном лайнере, поделилась своими хитростями, как избежать морской болезни еще до того, как она успеет начаться. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Daily Mail.

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Правильно выбирайте каюту

Расположение каюты на лайнере – это один из факторов, который больше всего влияет на развитие морской болезни. Лучше всего выбирать номера посередине корабля, а не в передней или кормовой части. То же касается и этажей – в каютах на нижних и верхних этажах укачивать будет больше, поскольку там больше ощущается движение лайнера.

Внутренняя каюта – это то, чего Люси настойчиво советует избегать. В таком пространстве равновесие нарушается, и у человека быстрее возникает морская болезнь. Важно выбирать каюту с окном или балконом, чтобы видеть море и горизонт.

Для новичков – круизы с непродолжительным пребыванием в море

Если вы впервые отправляетесь в путешествие на круизном лайнере, то выбирайте такой тур, где предусмотрено как можно меньше дней в море, а больше – на суше.

У нас были люди, которые приезжали в свой первый круиз, а это был двухнедельный с трансатлантическим пересечением. Они все время блевали, а потом пообещали больше никогда не отправляться в круиз,

– рассказала Люси.

Круизы, в которых плавания длятся по несколько дней, рассчитаны на опытных путешественников.

Также стоит проверять водоемы, которые запланированы в маршруте. Например, Бассовый пролив к югу от Австралии или Бискайский залив являются очень неспокойными, а потому риски морской болезни возрастают.



Отдых на круизном лайнере / Фото G.isle px, Pexels

Избегайте медпункта на лайнере

Люси советует всем путешественникам брать все лекарства с собой, чтобы не посещать медпункт на лайнере. Во-первых, это отнимает много времени, а, во-вторых, это очень дорого. Лекарства от морской болезни, браслеты и пластыри, которые уменьшают симптомы тошноты – мастхэв.

Прекратите пить воду

Многие люди во время тошноты литрами пьют воду, потому что думают, что она может помочь. На самом деле вода наоборот вызывает рвоту. Лучше в такие моменты поесть.

Я знаю, что последнее, что хочется делать во время морской болезни, – это есть. Но если съесть хоть половину ломтика хлеба, то станет легче,

– подчеркнула женщина.

Народные методы

Стоит попробовать и народные методы, которые помогают справиться с морской болезнью:

имбирный чай;

зеленые яблоки.

Если придерживаться этих советов, то отпуск на круизном лайнере точно пройдет без "сюрпризов".