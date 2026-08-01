Украинка нашла способ заплатить за дорогу в Грузию гораздо меньше: в чем секрет

Путешествовать бюджетно можно не только благодаря акционным билетам. Иногда самую большую экономию приносит нестандартный маршрут, о котором знают далеко не все туристы.

Большинство путешественников выбирают прямой маршрут в Тбилиси, однако это не всегда самый дешевый вариант. Украинская туристка hukovakira поделилась собственным опытом поездки и объяснила, почему прилет в другой город Грузии позволил ей заметно сэкономить, не потратив много времени на дорогу.

Как удалось сэкономить на перелете в Грузию?

Сначала девушка добралась из Киева в аэропорт Варшавы на автобусе. Билет стоил 2250 грн. Вместо того чтобы покупать авиабилет в Тбилиси, она выбрала рейс в Кутаиси. Для сравнения, перелет в Тбилиси на нужные даты стоил около 150 евро, тогда как в Кутаиси всего 60 евро. Таким образом, только на авиабилете удалось сэкономить около 80 евро.

Как сэкономить на дороге в Грузию: смотреть видео

Сколько стоит дорога из Кутаиси в Тбилиси?

Туристка отметила, что из аэропорта Кутаиси без проблем можно доехать на автобусе до Тбилиси. Билет стоит примерно 10 долларов. Даже с учетом этого трансфера маршрут через Кутаиси оказался гораздо более выгодным, чем прямой перелет в столицу Грузии.

Сколько обошлась вся дорога?

В одну сторону дорога обошлась примерно в 130 долларов. Обратно туристка летела из аэропорта Тбилиси в Кишинев с пересадкой в Стамбуле. Хотя этот билет был несколько дороже, вместе с автобусом общая сумма получилась почти такой же. В общей сложности дорога туда и обратно стоила около 300 долларов. Девушка также уточнила, что путешествовала только с ручной кладью, без зарегистрированного багажа, что тоже помогло избежать дополнительных расходов.