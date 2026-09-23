Бывшая сотрудница отеля раскрыла простой трюк, позволяющий бесплатно задержать выезд

Поздний выезд позволяет не торопиться утром, подольше побыть в номере и спокойно завершить отдых. Но если попросить об этом в неподходящий момент, отель может отказать.

Бывшая администраторша отеля рассказала изданию Mirror, когда именно следует обращаться с такой просьбой. Проработав несколько лет в этой сфере, она хорошо знала, с какими просьбами чаще всего обращаются гости. Одной из них было разрешение остаться в номере дольше установленного времени. Однако предоставить такую возможность всем желающим персонал не мог.

Почему гостям могут отказать в позднем выезде?

Количество поздних выездов ограничено графиком работы отеля. После того как один гость покидает номер, сотрудникам нужно успеть его убрать и подготовить к заселению следующего. По словам бывшей администраторши, новых гостей в ее отеле ожидали уже в 15:00, поэтому ежедневно можно было согласовать лишь несколько поздних выездов. Именно поэтому просьбы в последнюю минуту часто не срабатывают.

Девушка вспоминает, что гости могли звонить на рецепцию в 9:55 утра с просьбой остаться дольше. Но к этому времени все доступные варианты уже могли быть распределены, а персоналу нужно было готовить номера к следующему заселению.

Когда лучше всего попросить остаться подольше?

Лучший момент – это вечер накануне выезда. Если вы остаетесь в отеле на несколько дней, не нужно спрашивать об этом сразу после заселения. Лучше обратиться на рецепцию в последний вечер, например, по дороге на ужин или когда возвращаетесь в номер.

В это время сотрудники уже могут проверить ситуацию на следующий день. Они видят, планируется ли заселение в ваш номер, есть ли другие задержки, а также сколько поздних выездов уже согласовано. Кроме того, вечером на стойке регистрации обычно спокойнее, поэтому персоналу проще проверить все необходимые данные и понять, может ли отель разрешить гостю остаться дольше.

Почему не стоит просить о позднем выезде слишком рано?

Девушка не советует рассчитывать на просьбу, сделанную еще до приезда в отель. За это время ситуация может измениться: бронирование могут отменить, гостям могут поменять номера или возникнут другие обстоятельства, из-за которых персоналу придется иначе планировать заселение.

В то же время желание выехать позже можно указать в примечаниях при бронировании. Отель увидит этот запрос и сможет вернуться к нему ближе к дате отъезда. Также, по словам бывшей сотрудницы, некоторые отели могут учитывать особые события, которые гости отмечают во время пребывания.

Впрочем, даже правильное время обращения не гарантирует положительного ответа. Если номер нужно быстро подготовить для следующего гостя, персонал может не иметь возможности продлить пребывание.