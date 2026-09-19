Пока туристы платят за фуникулер до Буды, в Будапеште есть бесплатный способ подняться на гору

Прежде чем платить за популярную туристическую достопримечательность, стоит проверить, нет ли поблизости бесплатной альтернативы.

Пользователь тиктока shevchenkoui рассказала , как бесплатно добраться до Буды в Будапеште и полюбоваться панорамой города и здания парламента.

Где найти бесплатный подъемник?

Большинство туристов поднимается в Буду на фуникулере. Однако рядом есть бесплатный вариант. Для этого нужно встать лицом к фуникулеру и пройти слева от него. Далее следует около 7 минут идти по улице в направлении Varkert Bazar, пройти мимо остановки и отеля "Леон". После этого туристы увидят ворота с аркой.

Как найти бесплатный эскалатор: смотрите видео

Через арку нужно зайти во дворик, там будет фонтан. Если пройти до конца двора и повернуть направо, можно увидеть бесплатный эскалатор. Он поднимает туристов примерно на половину пути. Остальную часть маршрута можно преодолеть на лифте. После этого туристы оказываются наверху, откуда открывается вид на Будапешт и здание парламента.