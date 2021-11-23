Исследовать Северный полюс на украинском внедорожнике: особенности и цена тура

Французская круизная компания Ponant, организующая эксклюзивный отдых в самых отдаленных уголках мира, анонсировала, что в своих турах на Северный полюс будет использовать новый украинский внедорожник Sherp.

Благодаря нововведению, путешественники, привлекаемые уникальными ледяными пейзажами, заснеженные горизонты и айсберги смогут двигаться по любой поверхности – снегу, льду или воде.

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Сколько придется заплатить за путешествие

Однако обойдется такое путешествие не дешево. Путешествие к Северному полюсу на комфортабельном лайнере обойдется не менее 240 тысяч гривен. Максимальная цена за 14-дневный тур – около 650 тысяч гривен.

Как выглядит тур от Ponant – видео с канала Ponant

Для транспортировки машины от украинского производителя французы использовали специальный трюм с отдельной дверью в ледоколе Le Commandant Charcot. Это круизный корабль, который и везет туристов по Арктике. В зависимости от выбранного тура туристы путешествуют плюсом от 3 – 7 дней. Сейчас на сайте перевозчика представлено 67 круизов в этом направлении.

Несмотря на то, что перевозчик специализируется также на круизах в Исландию и Норвегию, в компании отмечают, что возможность исследовать регион на Sherp'е, доступна только туристам, отправляющимся собственно на Северный полюс.