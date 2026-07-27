ЮНЕСКО расширила список всемирного наследия: какие интересные объекты в нем оказались

Список всемирного наследия ЮНЕСКО – это своеобразный путеводитель по самым уникальным уголкам планеты. Он включает древние города, величественные храмы, горные ландшафты и достопримечательности новейшей истории. Международная организация вновь расширила список, добавив ряд новых интересных объектов.

26 июля комитет ЮНЕСКО внес новые объекты в список всемирного наследия. Об этом сообщает Associated Press.

Какие объекты сейчас находятся в ЮНЕСКО?

Гора Олимп в Греции

Это признание явилось результатом 12-летних усилий Греции. Наконец культовую гору, где, по древнегреческим мифам, жили боги, признали смешанным культурным и природным наследием. Кроме интересной истории, гора, простирающаяся на 2 918 метров над уровнем моря, имеет много биоразнообразия. Здесь обитают десятки редких животных и растут уникальные растения.

Городские власти уже отметили, что теперь обязаны еще лучше защищать окружающую среду, ведь после внесения горы в ЮНЕСКО прогнозируется рост туризма.

Гора Олимп / Фото Depositphotos

Справка. Всемирное наследие ЮНЕСКО – это выдающиеся культурные и природные ценности, которые считаются достоянием всего человечества и имеют особую универсальную ценность. Такие объекты вносятся в специальный список, чтобы защитить их и сохранить для будущих поколений.

Пляжи высадки союзников в Нормандии на севере Франции

Пять французских пляжей – Омаха, Юта, Сорд, Голд и Джуно, где 6 июня 1944 года высадились более 150 тысяч военных – теперь охраняются ЮНЕСКО. Также в список всемирного наследия вошел мыс Пуант-дю-Ок – важный объект операции по освобождению Западной Европы от нацистской оккупации во время Второй мировой войны.

Международный совет по охране памятников и исторических мест (ICOMOS), оценивающий заявки кандидатов для ЮНЕСКО, заявил, что эти территории сохранили многочисленные следы войны. Здесь есть немецкие укрепления, постройки союзников и затонувшие корабли. Кроме того, ICOMOS призвала усилить защиту этих мест из-за угроз туризма и изменения климата.

Пляж Омаха во Франции / Фото Depositphotos

Асука и Фудзивара в Японии

Эти города – древние столицы Японии, где сохранились 19 археологических памятников 6 – 8 веков. Среди них есть остатки дворцов, правительственных построек, буддийские храмы и захоронения.

Миграционный ландшафт Бома-Бадингило в Южном Судане

Это единственная памятная охраняемая ЮНЕСКО Южная Судана. Бома-Бадингило – это природный комплекс, где происходит самая большая в мире миграция млекопитающих. К сожалению, он находится под угрозой из-за развития инфраструктуры и браконьерства.