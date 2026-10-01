Красиво, но есть один нюанс: какую страну считают "самым одиноким местом в мире"

Страна может быть чрезвычайно популярной среди туристов, но это не всегда означает, что иностранцам легко устроить там повседневную жизнь.

По итогам нового исследования Норвегия получила самые низкие оценки среди стран, где проживают экспаты. В отчете InterNations Норвегию назвали "самым одиноким местом в мире".

Почему экспатам трудно в Норвегии?

Несмотря на чистую окружающую среду и живописную природу, страна заняла последнее место в рейтинге, а более половины опрошенных иностранцев сообщили, что не чувствуют себя там счастливыми.

Одной из главных проблем для экспатов стала социальная адаптация. Норвегия оказалась на последнем месте во всех подкатегориях. 72% опрошенных заявили, что им сложно подружиться с местными жителями, однако 25% респондентов отметили, что довольны здесь своей жизнью, а 31% сказали, что чувствуют себя в Норвегии как дома.

Кроме того, экспаты жалуются на высокую стоимость жизни. Расходы в этой стране почти на 30% выше, чем в США.

Что интересно, норвежцы регулярно входят в число самых счастливых людей в мире. Однако оценки экспатов относительно жизни в этой стране не столь позитивны. Иностранцы низко оценили Норвегию по качеству жизни.



Иностранцам сложно найти друзей в Норвегии / Фото Pexels

Худшие оценки страна получила за возможности для отдыха, разнообразие кухни и варианты питания, а также низкую культурную жизнь и ночные развлечения.

Кроме того, Норвегия заняла последнее место по личным карьерным возможностям, справедливой оплате труда и общей удовлетворенности работой.

В целом исследование показало, что переезд в Европу может быть непростым для иностранцев. Большинство стран в десятке самых низких позиций в рейтинге расположены именно в Европе.

После Норвегии самую низкую позицию среди европейских стран заняла Германия. Одной из причин стали бюрократические трудности, недостаточный доступ к домашнему интернету, безналичным платежам и онлайн-услугам государства. Кроме того, иностранцам сложно адаптироваться к местной культуре и освоить немецкий язык.