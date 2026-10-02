Море, горы и водопады: этот курорт называют "раем на земле"

Анталию часто называют "воротами в Средиземноморье" благодаря ее стратегическому расположению. В городе есть огромный аэропорт, который ежедневно может принимать более 200 тысяч пассажиров.

Многие туристы воспринимают Анталию как пункт прибытия перед отдыхом, однако сам город заслуживает отдельного путешествия, пишет Interia Styl. Здесь много оживленных улиц, исторических достопримечательностей, уютных кварталов и живописного побережья.

Основателем Анталии считается Аттал II – царь Пергама. Согласно местной легенде, он приказал найти поселение, которое станет "раем на земле". Сегодня путешественники тоже нередко так называют курорт, поскольку в нем действительно фантастично.

Что нужно знать о старом городе Анталии?

Одной из главных достопримечательностей у входа в исторический центр являются Ворота Адриана, которые возвели еще в 130 году нашей эры в честь императора Адриана. Триумфальная арка состоит из трех украшенных секций, а большая часть конструкции выполнена из белого мрамора. У ворот до сих пор можно увидеть следы от колесниц, напоминающие о древней истории города.

За воротами начинается Калеичи – исторический центр Анталии. Узкие каменные улочки ведут мимо отреставрированных османских домов, небольших кафе и сувенирных магазинов. Этот район рекомендуется исследовать пешком, без маршрута, просто сворачивая на интересные улочки и рассматривая старинную застройку.

Среди достопримечательностей Калеичи – минарет Йивли, один из символов Анталии XIII века. Также стоит увидеть башню Хыдырлык и минарет Кесик.



Башня Хыдырлык / Фото Interia Styl

Чем впечатляет старый порт?

Старый порт в Анталии расположен у скалистого побережья. Сегодня здесь стоят яхты и круизные лайнеры. Туристам советуют, чтобы полюбоваться панорамными видами, отправиться на стеклянную террасу на площади Республики. С обзорной площадки открывается вид на Рифленый минарет, красные крыши старого города и море.



Красивый старый порт / Фото Picsel

Еще одним прекрасным местом для прогулки считается парк Караалиоглу. С набережной открываются виды на Средиземное море, Таврские горы и скалистое побережье.

Какими водопадами удивляет Анталия?

Особенностью Анталии является возможность увидеть водопады практически в черте города. Водопады Дюден состоят из двух частей. Верхний Дюден расположен примерно в 10 километрах от центра. Вокруг него много зелени, а добраться сюда можно за 30 минут.



Впечатляющий водопад Анталии / Фото Picsel

Нижний Дюден не менее впечатляющий, поскольку вода из него падает в Средиземное море с высоты около 40 метров. Увидеть водопад можно с суши, а при желании – отправиться на лодке и посмотреть на него с воды.

Анталия на самом деле довольно многогранна. Здесь можно увидеть античные достопримечательности, старинный порт, зеленые парки и природные локации. За одну прогулку можно обойти современный город, многовековые кварталы, а затем оказаться у моря или водопада.