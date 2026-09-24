Стамбул – идеальный город для путешествий: что стоит посмотреть на двух континентах

Стамбул соединяет два континента, поэтому поездка сюда – не просто путешествие. Это незабываемый опыт, в котором переплетаются традиции, современность, аромат свежей пахлавы, звук трамваев и шум Босфора.

Независимо от того, приедете ли вы в Стамбул впервые или уже бывали здесь раньше, экскурсию рекомендуют начать с исторического центра Султанахмет, где расположены собор Святой Софии, Голубая мечеть и дворец Топкапы, пишет In Journal.

Что стоит увидеть в Стамбуле?

Путешественникам рекомендуют выделить день, чтобы посетить Галатский мост. Здесь стоит выпить традиционного турецкого чая и полюбоваться видом на Босфор. Далее следует отправиться в район Каракой, где переплелись искусство, кофейни и современный дизайн.

Совершенно иной опыт можно получить, перейдя мост на азиатскую сторону, в богемный район Кадыкей с многочисленными галереями, винтажными магазинами и заведениями.

Как выглядит Стамбул днем и вечером: смотрите видео

Где поесть в Стамбуле?

Стамбул называют раем для гедонистов. Позавтракать можно в заведении Van Kahvalti Eva, а на обед заглянуть в ресторан Karaköy Lokantası. На ужин подойдет ресторан с анатолийской кухней. На десерт стоит заглянуть в культовую кондитерскую Karaköy Güllüoğlu, чтобы попробовать пахлаву с фисташками.

Насладиться чашечкой турецкого кофе можно в богемном пространстве Fil Books Coffee, в котором сочетаются книжный магазин, галерея и кофейня.



Киоск с известными турецкими кренделями / Фото Pexels

Куда пойти за покупками?

Стамбул – настоящий мегаполис, где помимо Гранд-базара с лампами, коврами и керамикой можно найти места для обновления гардероба. На европейской стороне находится торговый центр İstinye Park с известными брендами. Здесь есть и Louis Vuitton, и Chanel, и бюджетные COS и Zara Home.

Одним из крупнейших торговых центров страны с 350 магазинами считается Mall of Istanbul, а в самом центре района Шишли находится торговый центр İstanbul Cevahir, в котором после шопинга можно еще и вкусно покушать.

Где остановиться в Стамбуле?

Путешественникам советуют выбирать старейший район Стамбула – Султанахмет, расположенный рядом с достопримечательностями. Однако для любителей ночной жизни подойдут Бейоглу и Таксим. Ada Karaköy Boutique Hotel и Rast Hotel в Султанахмете имеют отличные отзывы и доступные цены.

Какой транспорт выбрать?

Из аэропорта до центра ходит линия метро М11, которая соединяет аэропорт со станцией Гайреттепе. Однако можно выбрать автобус, который курсирует по разным частям города. Чтобы свободно передвигаться по Стамбулу, рекомендуют приобрести бесконтактную карту Istanbulkart, которая подходит для трамваев, метро, автобусов и паромов.

Многие туристы отмечают, что хотят возвращаться в Стамбул снова и снова, поскольку этот город очаровывает и влюбляет с первого взгляда.