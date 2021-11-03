Украинцы не исключение. Граждане нашей страны постоянно выбирают Турцию, в том числе Анталию, для путешествий.
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В этом году Анталию посетили более 1,2 миллиона украинцев
Управление культуры и туризма провинции Анталии подсчитало всех прибывших за 10 месяцев туристов, в течение января – октября, 2021 года.
Согласно данным, всего турецкий регион посетили 8 316 329 иностранцев. Из них 1 258 138 туристов из Украины.
В период январь – октябрь 2021 года Анталию посетили 1 миллион 258 тысяч 138 туристов из Украины, что составляет 15,13% от числа всех туристов из-за границы,
– сообщает управление.
За аналогичный период в прошлом году этот показатель составил 550 306 туристов из Украины, это 17,75% всех иностранных посетителей.
В этом году туристический поток из Украины вырос почти на 129%. Украина на втором месте по количеству туристов, посетивших Анталию.
5 стран, из которых чаще всего путешествовали в Анталию в 2021 году
- Россия – 3 448 706;
- Украина – 1 258 138;
- Германия – 1 164 338;
- Польша – 403 428;
- Казахстан – 199 893.