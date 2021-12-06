Это может спасти жизнь: пилот рассказал, почему нужно поднимать шторку иллюминатора

Наверное, у каждого хоть раз в жизни возникал вопрос: "Зачем поднимать шторки иллюминатора во время взлета и посадки?" Так вот, не только для живописного пейзажа за окном.

Такие просьбы бортпроводников преследуют одну цель – безопасность пассажиров.

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Почему нужно поднимать шторку иллюминатора

Как известно, во время посадки и взлета происходит самое большое количество авиакатастроф, поэтому пассажиров заранее просят поднять шторки, столики, привести сиденья в вертикальное положение, пристегнуть ремни и т.д. Ведь у экипажа есть всего 90 секунд на эвакуацию пассажиров.

Так, по словам пилота Маршалла Смита, такое действие производится на случай, если самолет столкнется с аварийной ситуацией при падении на землю.

Цель состоит в том, чтобы ваши глаза приспособились к уровню внешнего освещения, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций вы не были ослеплены внезапной вспышкой света,

– заявил Смит.

Он добавил, что именно поэтому на борту самолета выключают свет во время приземления ночью – глаза должны быть приспособлены к темноте, если придется эвакуироваться.

Также генеральный директор сети авиационной безопасности Харро Рантер рассказал, что пассажиры должны иметь возможность видеть, что происходит за окном.

Если эвакуация станет необходимой, важно иметь внешний обзор, чтобы вы могли решить, безопасна ли эта сторона. Если пламя видно с этой стороны, вам нужно будет эвакуироваться через другой выход,

– подчеркнул он.

Заметим, это лишь инструкция по безопасности на случай чрезвычайных ситуаций для маловероятной авиакатастрофы.