Испанская деревня – сокровище для туристов: до 2023 года здесь не было мобильной связи

В Испании есть село, которое еще несколько десятилетий назад было настолько отдаленным, что до него невозможно было добраться на автомобиле вплоть до 1960-х годов. А мобильная связь появилась здесь только в 2023 году.

Испания уже много лет остается одним из самых популярных направлений, однако до сих пор в этой стране есть места, которые смогут для себя открыть путешественники, пишет Express.

Читайте также Лучшие города для женских путешествий в одиночку: все они в Европе

Опытные туристы уже побывали в большинстве популярных крупных городов, поэтому выбирают для открытия менее популярные локации. Для тех, кто хочет найти такое место и добавить в копилку путешествий, Испания предлагает интересное место, в котором туристы могут найти аутентичный опыт.

Какое испанское село поражает аутентичностью?

Специалисты National Geographic недавно обратили внимание на несколько подобных отдаленных населенных пунктов, отметив их историческое наследие, культурные традиции и гостеприимство местных жителей.

Одно из таких мест описывают как село, которое почти не изменилось со временем и будто "застыло" в прошлом. Речь идет о Бегет – небольшое поселение, расположенное в глубине Каталонских Пиренеев. Это место давно привлекает тех, кто ищет спокойные прогулки, горные пейзажи и атмосферу тишины.

В прошлом это село было настолько изолированным, что автомобильная дорога появилась здесь только в 1960-х годах, а мобильная связь начала работать только с 2023 года.



Испанская деревня Бегет / Фото Tripadvisor

Село описывают как настоящее сокровище каталонской культуры. Здесь можно увидеть узкие мощеные улицы, старинные каменные мосты и впечатляющие горные пейзажи. Один из местных жителей отметил, что туристы быстро влюбляются в это место.

По словам представителей туристической отрасли, Бегет считается одним из самых очаровательных сел Каталонии и почти не претерпел изменений с течением времени. Туристы описывают этот город как очень тихий и спокойный. Здесь сохранились два средневековых моста и традиционные каменные дома, которые создают ощущение настоящего путешествия в прошлое.

К слову, поселок Кудильеро в Астурии известен своими яркими домами, историческим центром, рыболовными традициями и фестивалями, пишет The Mirror. Итальянский поселок славится астурийской гастрономией, включая блюда из морепродуктов, традиционный сидр и местные деликатесы, например фасолевая запеканка.

Что еще стоит знать о городах Испании?