Сюда зря никто не летает: что это за живописные страны, где вообще нет туристов

Летом Европа превращается в огромный муравейник – миллионы людей со всего мира приезжают в Рим, Париж и средиземноморские курорты. Некоторые страны уже столкнулись с негативными последствиями чрезмерного туризма и пытаются с ними бороться. Параллельно в мире существуют страны с удивительными пляжами и природой, которые туристы почему-то обходят своим вниманием.

Некоторые отдаленные страны мира за весь год принимают всего несколько тысяч туристов, что по сравнению с Европой – совсем ничего. Для путешественников, которые не любят переполненные локации, это настоящий рай. Всемирная туристическая организация ООН создала рейтинг наименее посещаемых стран мира.

Какие страны мира меньше всего посещают туристы?

1. Кирибати

На первом месте в рейтинге оказалось государство, которое размещено на островах и атоллах в Тихом океане – Кирибати. В 2022 году эту страну посетило всего 2 тысячи туристов, правда, до пандемии коронавируса показатели были выше – 12 тысяч туристов. Кирибати – это невероятно красивая островная страна, которая лежит на коралловых рифах. Подводный мир здесь поражает – рифы, скаты, китовые акулы. Однако туристы обходят ее из-за неразвитой инфраструктуры и последствий изменений климата – опасных погодных явлений.



Живописные острова Кирибати / Фото Samyra Lauanda

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

2. Маршалловы острова

Маршалловы острова ежегодно посещают около 6 тысяч туристов. Это государство расположено в Тихом океане между Филиппинами и Гавайями и может похвастаться белоснежными пляжами, кристально чистой водой и разнообразной морской жизнью. Это идеальное место для побега от всех и отдыха на природе.



Маршалловы острова / Фото Ilija Jovanović

3. Ниуэ

Об этой островной стране в Полинезии вы могли даже не слышать. Это не удивительно, ведь ее площадь – всего 261 километр квадратный. В Ниуэ живет всего 1900 людей, а туристов за год приезжает около 9 тысяч. Ниуэ – это настоящий дикий уголок – здесь нет светофоров, очередей в магазинах, природа нетронутая, а люди улыбаются и машут руками даже незнакомцам.

Однако, как пишет National Geographic, из-за чрезмерного вылова рыбы и изменения климата океаническая фауна у берега страны оказалась под угрозой исчезновения. Поскольку других ресурсов в Ниуэ нет и жители полностью зависят от океана, они пытаются бороться с негативными последствиями.

Береговая линия в Ниуэ / Фото Depositphotos

4. Микронезия

Острова Микронезии разбросаны по северной части Тихого океана, между Маршалловыми островами и Палау, Ежегодно они принимают лишь 18 тысяч посетителей. Это при том, что здесь есть крупнейшие в мире коралловые рифы, лучшие рыболовные хозяйства и руины древнего города, который построили на коралловом рифе – Нан Мадол.

Археологический город Нан Мадол / Фото Depositphotos

5. Монтсеррат

Этот горный карибский остров является заморской территорией Великобритании. До извержения вулкана в 1955 году он был популярным местом для отдыха, но после того, как лава уничтожила часть острова и даже его столицу, все изменилось. Местные жители покинули свои дома, а туристы надолго забыли об этом некогда райском уголке. Сегодня посетители прибывают на Монтсеррат разве что на один день.

