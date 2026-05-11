Не только море: 3 страны для летнего отпуска с живописными озерами для летнего отпуска

Туристы летом любят отдыхать на Амальфийском побережье или исследовать греческие острова. Однако среди многих морских курортов есть другие впечатляющие места - это альпийские озера, которые красотой могут посоревноваться с самыми известными пляжами мира.

В Италии, Швейцарии или Словении есть озера, которые привлекают совсем другой атмосферой отдыха, пишет Travel Off Path. Здесь можно любоваться Альпами и горами, получив не худшие впечатления, чем на морском отдыхе.

Какие озера стоит увидеть в Европе?

Озеро Гарда – идеальная альтернатива озеру Комо

Озеро Комо уже давно стало символом роскошного отдыха в Италии, впрочем туристам стоит увидеть еще один не менее впечатляющий водоем – озеро Гарда.

Местные жители любят Гарду за спокойствие, живописные пейзажи и аутентичность. Вдоль самого большого озера Италии расположены старинные городки, средневековые улочки и римские руины.

В теплый сезон вода здесь прогревается настолько, что можно даже купаться. Преимуществом этой локации является удобное сообщение. Туристы прилетают в Милан, а оттуда уже легко добираются до Гарды.

Озеро Блед – самое популярное место для фотосъемок

Словенское озеро известно многим туристам, поскольку славится невероятной окружающей красотой. Сюда часто приезжают сделать красивые фото, а некоторые – даже сделать предложение.

Главным украшением озера является небольшой остров с церковью посреди воды и Бледский замок, который возвышается на скале с видом на Юлийские Альпы. Все вместе создает почти невероятно впечатляющую картинку.

Озеро летом подходит для купания, поэтому им можно не только любоваться. Кроме того, сама Словения остается относительно доступным направлением для путешествий в сравнение со многими другими соседними странами.

Интерлакен – альпийское чудо Швейцарии

Швейцария всегда поражает пейзажами, однако имеет существенный минус – высокие цены. Впрочем, Интерлакен остается одним из самых ярких мест в Европе, которые стоит увидеть.

Курорт известен не только альпийскими пейзажами и озерами, но и большим количеством активностей. Здесь можно попробовать парапланеризм, прыжки с парашютом, рафтинг, горный велосипед или каньонинг.

Однако, Интерлакен подходит даже для спокойного отдыха. В регионе есть пляжи, речные купальни и открытые бассейны. Одной из главных достопримечательностей остается Юнгфрауйох – знаменитая "Вершина Европы" с панорамными видами на Альпы.

Для путешествий по стране туристам советуют обратить внимание на Swiss Travel Pass, который позволяет пользоваться транспортом по всей Швейцарии, в том числе и лодками.

Что туристам можно увидеть в Словении?

Столица Словении – одно из самых красивых мест Европы для отдыха в теплое время года, пишет In Journal. Любляна славится барочными кварталами и зданиями в стиле модерн. Путешественники даже сравнивают этот город с Веной из-за очень красивой архитектуры.

Кроме того, в Словении родилась первая леди США Мелания Трамп. В этой стране стоит обязательно посетить Люблянский замок, Тромостовье, парк Тиволи, Тропу воспоминаний и дружбы, улицу Трубарьева, Крыжанке, площадь Прешерна, собор Святого Николая, мост Мясника и мост Дракона.

Куда поехать на море летом?

Албания становится популярным направлением для туристов благодаря чистым пляжам на Ионическом и Адриатическом морях. Особенно туристов привлекает Албанская Ривьера с ее спокойным морем, красивыми пейзажами, которые сравнивают с Мальдивами.

Туристам советуют выбирать отдых на нескольких популярных пляжах:

Ксамил;

Борш;

Джипе;

Друмадес;

Спилле;

Велипоя;

Дивьякес.

Каждый из этих пляжей имеет свою особенность, поэтому стоит отталкиваться от того, какой именно отдых подходит – спокойный или драйвовый.