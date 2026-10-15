Не только Карпаты: красивые места Украины, которые стоит увидеть всем

Чтобы открыть для себя интересные места, не обязательно уезжать за границу. В Украине есть немало мест, которые удивляют своими пейзажами и необычными природными образованиями.

Для тех, кто планирует следующее путешествие, Visit Ukraine подготовил подборку лучших природных мест и исторических достопримечательностей из разных регионов. Эти места помогут увидеть страну с другой стороны и открыть для себя новые маршруты.

Какие красивые места Украины стоит увидеть?

Парк "Софиевка" в Умани

"Софиевка" – памятник садово-паркового искусства, заложенный в Умани в 1796 году польским магнатом Станиславом Щенсным Потоцким в честь своей супруги Софии. Концепция парка, вдохновленная греческими и римскими мифами, принадлежала именно ей. Здесь есть водопады, гроты, скалы, беседки и искусственные руины. "Софиевка" прекрасно подходит для однодневного отдыха.

Буцкий каньон

На реке Горный Тикич в Черкасской области расположен Буцкий каньон, известный гранитными скалами, порогами и водопадами. Весной и в начале лета каньон особенно живописен благодаря полноводной реке и зеленым берегам. Здесь можно прогуляться среди скал, устроить пикник или сделать фотографии.

Каменец-Подольская крепость

Средневековая крепость Каменец-Подольский возвышается на скалистом полуострове над каньоном реки Смотрич. Ее башни, стены, мосты и ворота создают впечатление исторической цитадели. Особенно эффектно крепость выглядит на закате. Здесь рекомендуют прогуляться по Старому городу, посетить Армянский рынок, музеи и кафе в исторических зданиях.

Бакота

Это бывшее село на берегу Днестра, затопленное после создания водохранилища. Сегодня это живописная местность с высокими скалами, лесами, водными пейзажами и пещерным монастырем. Туристы часто приезжают сюда, чтобы отдохнуть у воды в теплое время года и полюбоваться закатом.

Оптимистическая пещера

В Тернопольской области расположена Оптимистическая пещера – гипсовый подземный лабиринт, длина которого превышает 260 километров. Ее считают самой длинной гипсовой пещерой в мире и одной из крупнейших карстовых пещер планеты.

Внутри есть узкие проходы, галереи и кристаллические образования, однако сюда можно попасть только в сопровождении опытных гидов.

Озеро Синевир

Синевир – самое известное высокогорное озеро Карпат, окруженное еловыми лесами. Оно образовалось в результате оползня, перекрывшего русло горных потоков. Посреди водоема расположен небольшой остров, поэтому озеро называют "Морским глазом".

Темная сине-зеленая вода и горные пейзажи делают Синевир привлекательным местом для прогулок, фотографирования и отдыха на природе.

Шацкие озера

На Волыни есть группа пресноводных водоемов, которые называются Шацкими озерами. Самое известное из них – озеро Свитязь. Это самое большое природное озеро Украины, которое привлекает чистой водой, песчаными берегами и сосновыми лесами.

В теплое время года здесь купаются, загорают, катаются на лодках и гуляют по лесным тропинкам. Вокруг озер расположены кемпинги, базы отдыха и уютные деревушки.

Тустань

Эта средневековая скальная крепость в Карпатах когда-то была важным центром добычи и вывоза соли, контролируя торговые пути через горные перевалы.

Сегодня здесь работает музей под открытым небом, где можно увидеть остатки древних сооружений, деревянные лестницы и смотровые площадки. Скалы и виды на леса и горы делают Тустань интересным направлением для короткой поездки. Сюда можно отправиться на день из Львова или заехать во время путешествия по Карпатам.

Украина богата разнообразными маршрутами. Для путешествия на несколько дней можно совместить Львов с Тустанью, Каменец-Подольский с Бакотой, Умань с парком "Софиевка", а Тернопольскую область – с Оптимистической пещерой.