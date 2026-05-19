3 лучших города Европы для соло-путешествий в 2026 году: куда можно ехать самому
- Мадрид признан лучшим городом для соло-путешествий в 2026 году благодаря безопасности, доступному транспорту и культурным достопримечательностям.
- Прага и Лиссабон заняли второе и третье места соответственно, выделяясь безопасностью, бюджетностью и наличием хостелов.
Самостоятельные путешествия хоть и случаются не часто, однако они дают ощущение свободы. В одиночку можно гулять в собственном ритме или менять маршруты по желанию. Не каждый город в Европе комфортен для соло-путешествий, однако три из них все же достойны внимания.
Страховая компания Quotezone опубликовала результаты своего рейтинга Solo Travel Index за 2026 год, в котором проанализировала лучшие места для самостоятельного путешествия по всей Европе.
Какие города подходят для соло-путешествия?
Во время исследования учитывали несколько важных критериев: уровень безопасности, доступность общественного транспорта, количество хостелов, и даже скорость интернета.
"Ощущение безопасности является главным приоритетом для путешественников-одиночек и может значительно повлиять на удовольствие и уверенность от исследования нового города в одиночестве", – отметила команда.
Мадрид
Лучшим местом для соло-путешествий в 2026 году назвали Мадрид.
Столица Испании предлагает наибольшее количество хостелов, доступный общественный транспорт и быстрый интернет. Кроме того, Мадрид имеет множество культурных достопримечательностей, что идеально подходит для одиноких путешественников, которые хотят исследовать и насладиться городом,
– отметили специалисты.
Прага
Второе место в рейтинге заняла Прага. Чешская столица получила высокие оценки за безопасность и комфорт для самостоятельных прогулок в любое время суток.
Прага в целом остается одним из самых бюджетных направлений в Европе. Здесь много исторических памятников и активная социальная жизнь.
Лиссабон
А вот третью строчку рейтинга занял Лиссабон. Португальская столица получила высокие баллы благодаря большому количеству достопримечательностей, доступных экскурсий и широкому выбору хостела.
Кроме этой тройки лидеров, в список вошли Париж, Рейкьявик, Будапешт, Афины, Вена, Флоренция и Осло.
Что взять в путешествие в одиночку?
Путешественник Дэвид Мейсон рассказал, что стоит взять с собой в путешествие, пишет Mirror. По его словам, чтобы путешествие было приятным, стоит упаковать две вещи: спортивное снаряжение (пару старых кроссовок) и книгу. И даже если на книгу не будет времени, она все равно дает ощущение, что можно полезно провести время.
Чаще всего в путешествия в одиночку отправляются люди старше 35 лет. Однако турист советует не бояться одиночных поездок и поддерживать свои увлечения. К примеру, бег, йога или другие занятия помогают встретить единомышленников.
