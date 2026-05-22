Вместо Бали и Токио: 4 удивительных города в Азии, которые стоит открыть этим летом

Пока популярные курорты страдают от наплыва путешественников, эксперты предлагают обратить внимание на уютные азиатские уголки. Эти малоизвестные локации в Южной Корее, Индии, Японии и Китае подарят уникальную атмосферу и безопасный отдых без шумных толп.

Для многих путешественников открытие новых горизонтов становится настоящим глотком свежего воздуха, особенно когда хочется убежать от привычных маршрутов, поэтому специалисты проанализировали менее известные, но чрезвычайно колоритные уголки мира, пишет Travel Off Path.

Какие азиатские города можно открыть для себя этим летом?

Лучшие и самые яркие впечатления от путешествий часто рождаются именно там, где нет шумных толп путешественников. В этом году искателям приключений советуют обратить внимание на так называемые "города второго порядка" в Южной Корее, Индии, Японии и Китае, которые способны подарить совершенно новый опыт и открыть Азию с неожиданной стороны.

Бусан – лучший город Азии на начало лета

Южнокорейский город Бусан предлагает удивительный микс, где современная K-Pop культура гармонично сочетается с классическим пляжным отдыхом и яркими неоновыми кварталами. Хотя городские пляжи часто разочаровывают путешественников, Бусан стал приятным исключением из этого правила.

Особую популярность среди гостей завоевал живописный пляж Хеунде, а также уникальный культурный поселок Камчхон, который привлекает своими разноцветными домами и оригинальными муралами. А чтобы рассмотреть красоту побережья с высоты, туристам непременно советуют покататься на Sky Capsule – волшебных маленьких капсульных вагонах, курсирующих вдоль моря.

Идеальным временем для визита в Бусан является июнь, когда средняя температура воздуха составляет комфортные 22°C.

Шимла – удивительный индийский город у подножия Гималаев

Еще одним удивительным открытием для летнего отдыха является индийский город Шимла, расположенный у самого подножия величественных Гималаев. Благодаря своей каскадной застройке на крутых склонах, он визуально напоминает колоритные латиноамериканские города, такие как Вальпараисо или Гуанахуато.

Шимла очаровывает своей красочной архитектурой и выразительным британским колониальным наследием, создавая неповторимую атмосферу для прогулок.

Лучше всего планировать путешествие сюда на июль, когда температура колеблется в пределах 27 – 31°C. В городе стоит посетить величественную усадьбу Вице-короля (Viceregal Lodge), которая своим видом напоминает легендарный замок Хогвартс, а также исторический замок Ротни (Rothney Castle).

Сендай – настоящая Япония без туристического хаоса

Для тех, кто мечтает о "стране восходящего солнца", но хочет избежать бешеного ритма Токио или Киото, идеальной альтернативой станет Сендай. Этот город расположен всего в полутора часах езды на скоростном поезде от японской столицы.

Сендай привлекает путешественников своим приятным прохладным климатом, большим количеством зеленых парков и возможностью почувствовать настоящий дух Японии в спокойной обстановке.

Лучшим временем для посещения Сендая, который также известен как "Город деревьев", считается август. Благодаря горному климату температура воздуха здесь не превышает комфортные 26°C.

Чэнду – в гости к пандам и за острыми ощущениями

Китайский город Чэнду хоть и уступает по популярности Пекину или Шанхаю, однако имеет свою уникальную и неповторимую атмосферу. Его заслуженно называют "столицей панд", ведь именно здесь работает известная база исследования и разведения гигантских панд, где посетители могут воочию увидеть маленьких детенышей этих животных.

Кроме этого, Чэнду славится своей сычуаньской кухней, которая поражает большим количеством чрезвычайно острых блюд.

Лучшим временем для путешествия сюда считается август, когда средняя температура воздуха составляет около 25°C, что вполне комфортно для длительных прогулок.

Какие еще есть нетривиальные направления в Азии?

Азиатский континент предлагает множество удивительных альтернатив для путешественников, которые стремятся избежать переполненных курортов. Кроме малоизвестных "городов второго порядка", особую атмосферу спокойствия и уникальную культуру можно почувствовать, посетив другие яркие города Азии, среди которых футуристический Шанхай, японская Фукуока и уютный Луангпхабанг в Лаосе.

Тем, кто ищет экзотического отдыха у воды, стоит обратить внимание на китайский "тропический рай" Санья или филиппинский остров Сиаргао, которые вошли в список самых небанальных морских курортов мира.

Открывайте для себя новые, неизведанные уголки нашей планеты, ведь именно в малоизвестных городах часто скрываются самые яркие эмоции и настоящая магия путешествий. Пакуйте чемоданы и отправляйтесь навстречу летним приключениям в Азии!