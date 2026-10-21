Многие горы в Украинских Карпатах расположены в приграничной зоне, поэтому доступ к ним запрещен из соображений безопасности. Покорение одной из таких вершин может обернуться неприятной встречей с пограничниками. 24 Канал расскажет о трех горах, восхождение на которые запрещено для граждан.

На какие горы в Карпатах нельзя подниматься?

Пип Иван Мармарошский

Это одна из самых живописных вершин Украинских Карпат, которую называют частью "Гуцульских Альп". Гора высотой 1936 метров расположена в Мармарошском горном массиве на Закарпатье, непосредственно у границы с Румынией. Именно близость к соседнему государству сделала ее недоступной для обычных туристических походов.

В отличие от многих других карпатских вершин с пологими склонами, Пип Иван Мармарошский имеет выраженный скалистый рельеф, острые гребни, крутые склоны и глубокие ледниковые долины. Летом горные склоны покрываются разнообразной травой, а среди камней можно увидеть заросли рододендрона.

С горы Пип Иван Мармарошский открываются виды на соседние румынские горы, Черногорский хребет с Говерлой и Петросом, а также другие вершины Мармаросов. Рядом расположены живописные высокогорные полонины Лисича и Струнга, которые придают этой местности особый альпийский облик.

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Традиционно одним из самых популярных маршрутов к вершине был подъем из села Деловое Раховского района. Однако из-за пограничного режима отправляться по этому маршруту нельзя. Пип Иван Мармарошский и прилегающая территория находятся в зоне усиленного пограничного контроля, а доступ туристов ограничен.



Гора Пип Иван Мармарошский / Фото Игоря Дини

Гора Берлебашка

Берлебашка расположена в Мармароском массиве на Закарпатье, недалеко от украинско-румынской границы. Ее высота составляет примерно 1734 метра. Особый шарм этой местности придают высокогорные пастбища, среди которых полонина Берлебашка.

Сама гора имеет открытую вершину, с которой открывается вид на характерный горный ландшафт региона. Особенно эффектно выглядит соседний Пип Иван Мармарошский со своими скалистыми склонами. Рядом расположен и Петрос Мармарошский высотой около 1781 метра.

Один из маршрутов к Берлебашке проходил от полонины Лисича. Оттуда туристы могли подняться на вершину примерно за час, а затем продолжить путешествие в направлении Петроса Мармарошского. Однако эти тропы проходят по территории, доступ к которой ограничен пограничным режимом.

Гора Берлебашка / Фото Кристины Перегуды

Гора Стиг

Третья локация, которую нужно исключить из списка туристических маршрутов, – район горы Стиг. Вершина высотой примерно 1653 метра расположена на восточной окраине Мармарошского горного массива, недалеко от границы с Румынией. Важно не путать ее с одноименной вершиной у подножия высокогорного курорта Драгобрат, которая не является запретной для туристов.

У горы Стиг находятся истоки Белой Тисы – одной из рек, формирующих бассейн Тисы. Окружающие горы остаются гораздо менее освоенными туристами, чем популярные маршруты Черногоры или Свидовца.

Однако главная особенность этой локации – ее расположение вблизи государственной границы. Район горы Стиг и прилегающие территории у истоков Белой Тисы находятся под усиленным контролем пограничников. Из-за этого посещение туристами здесь ограничено, а самостоятельные восхождения без соответствующего разрешения могут привести к проблемам с пограничниками.

Гора Стиг у границы с Румынией / Фото Василия Багира

Все перечисленные локации относятся к пограничной части Мармаросов, поэтому не стоит полагаться на старые описания маршрутов или опыт туристов прошлых лет: перед любой поездкой лучше уточнять актуальный режим доступа непосредственно в Мукачевском пограничном отряде.