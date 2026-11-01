В этом городе Усик чувствует себя как дома: какие удивительные места здесь могут увидеть туристы

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Недавно Александр Усик посетил футбольный матч между Аль-Насром и Аль-Холудом. После боя украинский боксер признался, что каждый раз чувствует себя в Эр-Рияде как дома. Спортсмена поразили атмосфера на стадионе и болельщики, которые не переставали петь. Но почему столица страны может заинтересовать туристов? Рассказываем, какие места стоит посетить во время путешествия.

Что интересного известно об Эр-Рияде?

Эр-Рияд – столица Саудовской Аравии и крупнейший город Аравийского полуострова. Примерно 40 % населения составляли иностранцы, крупнейшими группами среди которых были выходцы из Индии и Пакистана. Благодаря такому разнообразию город стал местом пересечения различных культур.

История Эр-Рияда насчитывает много веков. В 3 веке нашей эры здесь поселилось племя Бану Ханифа, которое назвало поселение Хаджр. Столицей страны город стал лишь в 1823 году. Значительные изменения в развитии Саудовской Аравии начались после открытия больших запасов нефти в 1938 году вблизи Персидского залива. Уже к 1976 году страна стала крупнейшим экспортером нефти в мире.

Сейчас Эр-Рияд является одним из важных экономических центров Ближнего Востока. Здесь расположено около 110 посольств и консульств, а также штаб-квартиры международных и региональных организаций.

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Что интересного посмотреть туристам в Эр-Рияде?

Подборкой мест, которые стоит посетить в столице Саудовской Аравии, поделилась польская путешественница Ками. В своем блоге автор рассказала о нескольких интересных местах Эр-Рияда, которые оставили у нее самые яркие впечатления.

1. Исторический район Ат-Тураиф

Ат-Тураиф был основан в XV веке. С 1727 по 1818 год он был первой столицей Саудовской Аравии и резиденцией династии Аль Сауд. В первой половине XIX века район был разрушен османскими войсками. В 2010 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся образец архитектуры региона Наджд. Туристы могут бесплатно прогуляться по улочкам, осмотреть старинные мечети и дворцы, а также посетить небольшие музеи и баню.

Исторический район Ат-Тураиф / фото Canva

2. Парк наследия Аль-Буджайри

Недалеко от Ат-Тураифа расположен парк Аль-Буджайри – зеленая зона для отдыха среди пальм. Здесь можно отдохнуть после экскурсии и укрыться от солнца. На территории работают кафе, рестораны и продуктовые киоски, где предлагают местные блюда. Также есть сувенирные лавки с изделиями, связанными с культурным наследием страны.

3. Крепость Масмак

В старой части Эр-Рияда расположена крепость Масмак, построенная в конце XIX века из глины и сырцового кирпича. Крепость сыграла важную роль в событиях 1902 года. Тогда король Абдулазиз захватил ее и установил контроль над Эр-Риядом. Впоследствии он приступил к объединению территорий, вошедших в состав современной Саудовской Аравии. Сейчас в отреставрированном здании работает музей с историческими экспозициями, а рядом расположены площадь Дейра и Большая мечеть.

Крепость Масмак / фото Canva

4. Национальный музей

Музей знакомит посетителей с историей, культурой и наукой Саудовской Аравии. Здесь собраны многочисленные артефакты, а экспозиции дополняют интерактивные инсталляции и видеоматериалы. Путешественница советует выделить на осмотр несколько часов. Также стоит прогуляться по садам вокруг здания.

5. Дворец Мурабба

Напротив Национального музея расположен дворец Мурабба – бывшая резиденция основателя современной Саудовской Аравии короля Абдулазиза ибн Сауда. Он жил и работал здесь с 1938 по 1953 год. Строительство дворца завершилось в 1945 году.

Дворец Мурабба / фото Canva

Здесь проводились официальные мероприятия, принимались иностранные гости и подписывались государственные документы. Сейчас дворец открыт для туристов. Внутри можно осмотреть исторические комнаты, предметы из прошлого страны и коллекцию государственных автомобилей, среди которых даже есть первый королевский Rolls-Royce.

6. Небоскреб Kingdom Centre

Один из символов современного Эр-Рияда – небоскреб Kingdom Centre высотой около 305 метров. Его можно узнать по необычной конструкции с большим отверстием в верхней части. Внутри работает торговый центр, а главной туристической достопримечательностью является смотровая площадка Skybridge.

Он расположен на 99-м этаже, примерно на высоте 300 метров. Отсюда открывается панорама столицы. Путешественница советует приходить ближе к закату, чтобы увидеть город в вечернем освещении.