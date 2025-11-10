Успейте увидеть эти 7 удивительных локаций, пока они не стали мейнстримом
- Туристические эксперты назвали 7 мест, которые следует посетить до того, как они станут популярными.
- Эти места отличаются аутентичностью, природной красотой и культурными особенностями, что делает их привлекательными для туристов, которые ищут уникальные впечатления.
Мир стремительно меняется и вместе с ним меняются туристические маршруты. То, что еще вчера было "скрытой жемчужиной", завтра оказывается во всех соцсетях и заполняется толпами туристов. Если вы ищете места, где еще можно почувствовать настоящую аутентичность, спокойствие и атмосферу открытия, этот материал – для вас.
Издание Travel + Leisure попросило известных туристических экспертов назвать атмосферные и очень красивые места в мире, которые, по их мнению, уже вскоре могут стать переполненными туристами. Именно поэтому их следует увидеть как можно скорее. Об этом сообщает 24 Канал.
Какие малоизвестные места мира стоит посетить, пока их не заполонили туристы?
1. Астурия, Испания. Этот регион – настоящая "скрытая жемчужина", которая еще не раскрыта для массового туриста. Астурия расположена между Бискайским заливом и горным хребтом Пикос-де-Европа. Она поражает красивой природой, аутентичными деревнями и живописными пляжами. В Астурии стоит попробовать местный сидр, который изготавливают по особой технологии.
2. Монголия. Эта страна в Восточной Азии точно не является популярной среди туристов, но в этом ее красота. Путешествие по Монголии – это сочетание нетронутой природы и уникального культурного опыта. Туристам советуют попробовать верховую езду с охотниками на беркутов.
Пейзажи в Монголии / Фото Depositphotos
3. Сардиния, Италия. Итальянцы едут на этот остров, когда хотят отдохнуть от суеты и насладиться отдыхом посреди красивой природы. Через удобные пляжи, живописные пешеходные тропы и дикие ландшафты – здесь кажется, что оказался на поздравительной открытке. На Сардинии только начинают появляться крупные курорты, поэтому сейчас этот остров предлагает аутентичную и спокойную атмосферу.
Обратите внимание! Сардинию признали лучшим местом для семейного отдыха летом 2026 года. Здесь есть песчаные пляжи с пологим заходом и спокойным морем, много развлечений и для маленьких детей, и для подростков. Кроме того, остров не переполнен туристами, поэтому можно действительно комфортно отдохнуть.
4. Абруццо, Италия. В этом живописном горном регионе на севере Италии есть аж 3 национальных парка. Здесь горные тропы пролегают сквозь средневековые деревни, разрушенные замки и широкие долины, на которых можно встретить диких лошадей.
5. Словения. Уже вскоре Словения может стать новым туристическим магнитом, ведь в последние годы ее посещает все больше туристов. Эта страна привлекает путешественников сказочными локациями, например озера Блед или Бохинь, напоминающие кадр из мультика.
Озеро Блед в Словении / Фото Depositphotos
Кстати, озеро Бохинь попало в рейтинг 15 лучших мест в Европе по рейтингу Lonely Planet. В частности, его признали самым красивым озером в Европе. Этот сказочный водоем расположен в Национальном парке Триглав и имеет площадь 318 квадратных метров. Озеро Бохинь является не таким популярным, как озеро Блед, поэтому и туристов здесь меньше.
Озеро Бохинь осенью / Фото Depositphotos
6. Нафплион, Греция. Нафплион – это более аутентичная альтернатива популярным Санторини и Миконосу. Этот город расположен всего в 2 часах езды от Афин, но до сих пор не является популярным среди туристов. А зря! Здесь есть атмосферные мощеные улочки, венецианские крепости и неоклассические особняки.
7. Уганда. Эта страна на востоке африканского континента является сочетанием уникальной дикой природы и комфортных отелей. Уганда активно развивает туризм и предлагает путешественникам высокогорные номера посреди лесов. Эксперты прогнозируют, что вскоре Уганда станет популярной среди туристов, которые любят роскошь.
Частые вопросы
Какие места туристические эксперты рекомендуют посетить, пока они не стали переполненными туристами?
Туристические эксперты рекомендуют посетить Астурию в Испании, Монголию, Сардинию и Абруццо в Италии, Словению, Нафплион в Греции и Уганду.
Почему Астурия в Испании считается "скрытой жемчужиной"?
Астурия в Испании считается "скрытой жемчужиной", потому что этот регион еще не раскрыт для массового туриста –он поражает красивой природой, аутентичными деревнями и живописными пляжами.
Чем привлекает туристов Словения?
Словения привлекает туристов сказочными локациями, такими как озера Блед и Бохинь, которые напоминают кадры из мультика. Озеро Бохинь даже попало в рейтинг 15 лучших мест в Европе по версии Lonely Planet.
