Успейте увидеть эти 7 удивительных локаций, пока они не стали мейнстримом

Мир стремительно меняется и вместе с ним меняются туристические маршруты. То, что еще вчера было "скрытой жемчужиной", завтра оказывается во всех соцсетях и заполняется толпами туристов. Если вы ищете места, где еще можно почувствовать настоящую аутентичность, спокойствие и атмосферу открытия, этот материал – для вас.

Издание Travel + Leisure попросило известных туристических экспертов назвать атмосферные и очень красивые места в мире, которые, по их мнению, уже вскоре могут стать переполненными туристами. Именно поэтому их следует увидеть как можно скорее. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Не только Биг-Бен: 10 локаций, которые надо увидеть тем, кто впервые в Лондоне

Какие малоизвестные места мира стоит посетить, пока их не заполонили туристы?

1. Астурия, Испания. Этот регион – настоящая "скрытая жемчужина", которая еще не раскрыта для массового туриста. Астурия расположена между Бискайским заливом и горным хребтом Пикос-де-Европа. Она поражает красивой природой, аутентичными деревнями и живописными пляжами. В Астурии стоит попробовать местный сидр, который изготавливают по особой технологии.

2. Монголия. Эта страна в Восточной Азии точно не является популярной среди туристов, но в этом ее красота. Путешествие по Монголии – это сочетание нетронутой природы и уникального культурного опыта. Туристам советуют попробовать верховую езду с охотниками на беркутов.



Пейзажи в Монголии / Фото Depositphotos

3. Сардиния, Италия. Итальянцы едут на этот остров, когда хотят отдохнуть от суеты и насладиться отдыхом посреди красивой природы. Через удобные пляжи, живописные пешеходные тропы и дикие ландшафты – здесь кажется, что оказался на поздравительной открытке. На Сардинии только начинают появляться крупные курорты, поэтому сейчас этот остров предлагает аутентичную и спокойную атмосферу.

Обратите внимание! Сардинию признали лучшим местом для семейного отдыха летом 2026 года. Здесь есть песчаные пляжи с пологим заходом и спокойным морем, много развлечений и для маленьких детей, и для подростков. Кроме того, остров не переполнен туристами, поэтому можно действительно комфортно отдохнуть.

4. Абруццо, Италия. В этом живописном горном регионе на севере Италии есть аж 3 национальных парка. Здесь горные тропы пролегают сквозь средневековые деревни, разрушенные замки и широкие долины, на которых можно встретить диких лошадей.

Интересно Как выбрать отель для отпуска и почему не стоит верить отзывам: лайфхаки от экспертов

5. Словения. Уже вскоре Словения может стать новым туристическим магнитом, ведь в последние годы ее посещает все больше туристов. Эта страна привлекает путешественников сказочными локациями, например озера Блед или Бохинь, напоминающие кадр из мультика.



Озеро Блед в Словении / Фото Depositphotos

Кстати, озеро Бохинь попало в рейтинг 15 лучших мест в Европе по рейтингу Lonely Planet. В частности, его признали самым красивым озером в Европе. Этот сказочный водоем расположен в Национальном парке Триглав и имеет площадь 318 квадратных метров. Озеро Бохинь является не таким популярным, как озеро Блед, поэтому и туристов здесь меньше.



Озеро Бохинь осенью / Фото Depositphotos

6. Нафплион, Греция. Нафплион – это более аутентичная альтернатива популярным Санторини и Миконосу. Этот город расположен всего в 2 часах езды от Афин, но до сих пор не является популярным среди туристов. А зря! Здесь есть атмосферные мощеные улочки, венецианские крепости и неоклассические особняки.

7. Уганда. Эта страна на востоке африканского континента является сочетанием уникальной дикой природы и комфортных отелей. Уганда активно развивает туризм и предлагает путешественникам высокогорные номера посреди лесов. Эксперты прогнозируют, что вскоре Уганда станет популярной среди туристов, которые любят роскошь.