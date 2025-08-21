Во время отпуска важно с уважением относиться к местным жителям и не забывать о правилах этикета. Ведь иногда туристы так расслабляются, что забывают о своем поведении или внешнем виде.

Эксперт по этикету назвала 5 вещей, которые выдают неосведомленных или невоспитанных путешественников и отдыхающих. Именно на них местные указывают пальцем, говоря, что "о, это туристы", "это те самые туристы", рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Какие вещи сразу выдают туристов?

Пляжные шлепанцы где-то в центре города

Для тех, кто отдыхает в городе, это должно быть табу. Шлепанцы можно носить в пределах пляжных зон, неподалеку от бассейна, в раздевалках. Но идти в них осматривать исторические достопримечательности в центре города очень не кстати.

"Резервирование" лежаков

Занимать лежаки для друзей – это как лезть без очереди. Туристов на популярных курортах в пик сезона и так очень много, и этот факт уже раздражает местных. А если отдыхающие начинают "бронировать" лежаки, кладя туда полотенце, – хуже нет.



Отдых на пляже, где туристы любят "бронировать" места / Фото Pexels

Алкоголь утром

Туристы, для которых отдых без алкоголя – не отдых, должны быть немного сдержаннее. Ведь некоторые начинают пить еще в аэропорту или сразу в отеле. А начинать завтрак с бокалом чего-то крепкого – это явный признак не то, что туриста, а "неприятного человека".

Носки с сандалиями

Сандалии – это летний тип обуви, с характерными застежками-ремешками, которые носят на босые ноги. Когда туристы обувают их на носки, это сразу привлекает внимание.

Аплодисменты после посадки самолета

Аплодировать после приземления самолета – это что-то из разряда "очень странного" и является признаком неопытного путешественника. Да, посадка – нелегкое дело, но это работа пилота. В таком случае людям надо аплодировать каждый раз, переходя дорогу, как благодарность за то, что они остались живыми. Не абсурдно ли это?