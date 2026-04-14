Путешествия в космос и частный остров: 5 самых эксклюзивных туров в мире, которые поражают ценой

Современные состоятельные путешественники выбирают уже не вещи, а уникальные впечатления. Раньше символом статуса были драгоценные украшения, яхты, дорогие особняки и раритетные машины, а сейчас роскошью считается доступ к чему-то исключительному.

Спрос на эксклюзивные путешествия начинает расти, пишет Euronews. Очень богатые люди ищут для себя индивидуальные маршруты и полную приватность.

Их интересует то, что недоступно для массового туриста, поэтому некоторые необычные туры способны удивить и поразить даже опытных путешественников.

Какие есть самые эксклюзивные туры в мире?

Вокруг света на частном самолете

Есть готовая программа, которая позволяет облететь планету на частном самолете. Такой маршрут длится 2 недели и охватывает самые известные уголки мира – от тропических отров до исторических городов.

Путешественники могут увидеть Бору-Бору, Галапагосские острова, Петру, Киото, Мальдивы, Исландию и другие уникальные места. Программа включает не только экскурсии, но и тематические мастер-классы или погружение в культуру страны.

Внутри частного самолета – раскладные кровати, индивидуальные кресла, авторское меню и команда консьержей. Цена такого путешествия стартует от 220 тысяч долларов. В стоимость входит перелет, проживание, питание и трансферы.



Частный остров для двоих

Аренда целого острова – еще один уровень роскоши. Такой формат подходит для каких-то особых событий или отдыха без посторонних людей.

На таких островах для максимальной приватности обычно есть только несколько вилл. Гости могут выбирать жилье на воде или у океана с собственными бассейнами.

Среди доступных направлений – острова на Филиппинах, на Фиджи, Багамах или Мальдивах. Некоторые из них уже принадлежат известным личностям.

В стандартный набор услуг входит персонал, индивидуальное меню и частные взлетные полосы. Стоимость начинается от нескольких десятков тысяч долларов за ночь, а в отдельных случаях может достигать 100 тысяч.

Путешествие в космос

Для туристов, которые ищут экстрима лучше всего подходит космический туризм. Самый простой вариант – это короткий суборбитальный полет продолжительность 10 минут. После пересечения условной границы космоса пассажиры получают несколько минут невесомости и возможность увидеть Землю из огромных иллюминаторов.

Есть еще более экстремальные варианты – более длинные полеты с еще более выраженным эффектом невесомости или даже путешествие на орбиту, которое длится несколько дней.

Что интересно, полеты проходят в достаточно комфортных условиях – с современными интерьерами, удобными сиденьями, панорамными окнами и всеми необходимыми удобствами. Больше всего в этом путешествии поражает стоимость, которая может достигать десятки миллионов долларов за одного человека.

Путешествие на Антарктиду и в Арктику

Также в тренде сейчас путешествия в самые отдаленные уголки планеты. Полярные регионы привлекают тех, кто хочет почувствовать полную изоляцию.

Туристов доставляют частными самолетами в специальные лагеря в глубине Антарктиды. Там они могут жить в современных капсулах с подогревом и наслаждаться вкусной кухней.

Также можно увидеть Полярный полюс и колонию императорских пингвинов. Стоимость такого тура начинается от десятков тысяч долларов. Существуют также круизы по Арктике с вертолетами, подводными лодками и научными экспедициями на борту.



Многомесячные круизы вокруг света

Новый виток популярности переживают круизы формата "все включено". Особенно это касается длительных путешествий, которые длятся несколько месяцев.

Такие маршруты позволяют посетить десятки стран, не беспокоясь об организации, поскольку все уже включено в стоимость.

Пассажиры живут в просторных номерах люкс с балконами, пользуются ресторанами с высокой кухней и имеют доступ к спа, фитнес-зоны и других лаунжей. Такое путешествие может длиться 140 дней и охватывать разные континенты.

Куда поехать на отдых в июне?

Туристический эксперт Том Барбер рекомендует посетить Румынию, Испанию и Португалию в июне, пишет Independent. По его словам, в каждой из этих стран можно получить незабываемые впечатления.

В этих странах можно насладиться историческими городами Трансильвании, живописными пейзажами Менорки и фестивалями Лиссабона.

