Кольцевая развязка прямо под водой: где расположен уникальный тоннель, соединяющий 2 острова
- Эйстуройский тоннель на Фарерских островах открылся в 2020 году с уникальной подводной кольцевой развязкой.
- Тоннель проходит на глубине 187 метров, соединяя Стреймой и Эйстурой, ежедневно обслуживая более 6000 транспортных средств.
Под водами Фарерского архипелага расположен инновационный автомобильный тоннель, ставший первым в мире с подводным кольцевым перекрестком и соединивший ключевые острова региона.
На Фарерских островах существует уникальный подводный автомобильный тоннель, который стал первым в мире, где расположен кольцевой перекресток под водой, рассказывает Express и CNN.
Как выглядит и где расположен уникальный тоннель с подводным кольцом?
Речь идет о Эйстуройском тоннеле, соединяющем острова архипелага и существенно сокращающем время путешествий между населенными пунктами. Сооружение открылось в 2020 годуи является частью большой системы тоннелей, которая позволяет жителям передвигаться между островами, минуя сложные погодные условия Северной Атлантики.
В самой глубокой точке тоннель проходит примерно за 187 метров под уровнем моря, что делает его одним из самых сложных инженерных проектов региона. Особенностью объекта является подводная транспортная развязка в форме кольца, которая получила название первой в мире.
По словам представителей туристической службы Фарерских островов, сам проезд через тоннель создает впечатление "магического маршрута", а подсветка конструкции напоминает северное сияние.
Ежедневно более 6000 транспортных средств пользуются почти 11-километровым подводным тоннелем, который соединяет Стреймой – самый большой Фарерский остров и местоположение столицы Торсгавн (одной из самых маленьких в мире) с Эйстуроем, вторым по величине островом архипелага.
Какие есть еще необычные туннели?
Знали ли вы, где расположен самый опасный тоннель в мире? Увидеть его можно в Таджикистане. Из-за отсутствия освещения, вентиляции и многочисленных повреждений дороги поездка через него может стать настоящим испытанием для водителей.
Или же, как выглядит самый длинный дорожный тоннель в мире. Он простирается аж на 24,5 километра и соединяет Лаердаль и Аурланд, обеспечивая важное сообщение между Осло и Бергеном.
Частые вопросы
Какие особенности имеет Эйстуройский тоннель на Фарерских островах?
Эйстуройский тоннель является уникальным инженерным проектом, соединяющим острова архипелага и содержит первый в мире подводный кольцевой перекресток. Он проходит на глубине примерно 187 метров под уровнем моря и существенно сокращает время путешествий между населенными пунктами.
Как Эйстуройский тоннель влияет на транспортное сообщение на Фарерских островах?
Тоннель позволяет жителям передвигаться между островами, минуя сложные погодные условия Северной Атлантики, и сокращает время путешествия между городами Торсгавн и Рунавик с более часа до всего 16 минут.
Какие впечатления производит проезд через Эйстуройский тоннель?
Проезд через тоннель создает впечатление "магического маршрута" благодаря подсветке конструкции, которая напоминает северное сияние. Представители туристической службы Фарерских островов отмечают уникальность этого опыта.