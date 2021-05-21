Эйфелева башня возобновляет свою работу: названа дата

Закрытую в связи с COVID-19 Эйфелеву башню в Париже откроют для посещений. Главная туристическая достопримечательность Франции возобновит свою работу 16 июля.

Продажа билетов онлайн начнется 1 июня. Об этом говорится в твиттере башни.

Читайте также Мальта будет доплачивать туристам за отдых: условия

Будем рады снова приветствовать вас с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня, – сообщает твиттер башни.

Количество посетителей будет ограничено до 10 тысяч в день. Этого требуют правила социального дистанцирования во время пандемии коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на оператора Эйфелевой башни.

Для посещения будут доступны все этажи, за исключением некоторых участков, где ведутся ремонтные работы.

Парижская достопримечательность не работала более трех месяцев во время первой волны COVID-19 весной 2020-го, а затем была снова закрыта осенью. Это самое долгое закрытия памятки со времен Второй мировой войны.

По данным Worldometer , по состоянию на 21 мая 2021 года во Франции обнаружено 5 568 551 случай заражения коронавирусом, из них 108 314 летальных.

Отметим, ранее Франция заявила, что не будет пускать к себе туристов, которые получили прививки российской вакциной "Спутник V".