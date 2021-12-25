Где почувствовать настоящую рождественскую атмосферу: 10 самых красивых ярмарок Украины

Зимние праздники – отличный повод посетить атмосферные ярмарки. К тому же путешествовать за границу не обязательно, ведь в Украине немало локаций, которые поразят туристов декорациями подготовленными к Новому году и Рождеству.

Аккуратные деревянные домики, свет гирлянд, яркие фотозоны, сказочные герои, громкие колядки и запах глинтвейна с корицей в воздухе – это можно найти вблизи главных елок украинских городов. Рассказываем, какие из них следует посетить в новогодний сезон 2022 года!

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Киев

Традиционная рождественско-новогодняя ярмарка "Рождество на Подоле" расположена в самом центре Киева – от Контрактовой площади до улицы Боричев Тик. Гостям локации предлагают несколько вариантов активного отдыха, в частности:

ледовый каток,

6-метровую тюбинговую горку со смотровой площадкой,

аттракционы,

резиденция Святого Николая, оборудованная специально для детей.



Захватывающий вид на Софийскую площадь в Киеве / Фото 24 канала, Валентины Полищук В этом году масштабы праздничной зоны впечатляют – огнями украшено 10 000 квадратов. Фудкорты и сувенирные лавочки напоминают традиционные европейские ярмарки. Как обычно, здесь можно приобрести ароматные блюда и крафт-сувениры.

Праздничная ярмарка в Киеве / Фото 24 канала, Валентины Полищук

Софийская площадь засияла огнями / Фото 24 канала, Валентины Полищук Сцена, как и в предыдущие годы, расположена на Софийской площади рядом с главной новогодней елкой страны. Темой новогодне-рождественского городка избрали Благую весть. Чтобы подчеркнуть идею – рядом с елкой обустроили самый большой в Европе вертеп. Локации будут работать с 16 декабря 2021 года по 16 января 2022 года. ​Интересно Какие туристические города отказались от праздничных ярмарок из-за Омикрона Львов



Главная елка Львова / Фото 24 канала

Традиционная Рождественская ярмарка во Львове работает на двух локациях – проспекте Свободы и площади Рынок. Это деревянные избушки с сувенирами и вкусностями, которые каждый год объединяют туристов из разных уголков Украины и Европы. Но, отмечают организаторы, в этом сезоне масштабы пришлось сократить.

Обычно было около 250 домиков, сейчас же мы разрешили разместить 90 домиков на проспекте Свободы и 50 домиков на площади Рынок,

– отметила директор департамента экономического развития Ирины Кулинич.

Такие меры согласованы в связи с карантинными ограничениями.



Праздничная ярмарка во Львове / Фото 24 канала

В то же время организаторы утверждают, что это никак не повлияет на насыщенность программы. Львовяне и гости города смогут увидеть конкурс ледовых скульптур, шествие звездочетов, рождественский фестиваль колядников, а также вертепов. Кроме этого, все желающие могут прокатиться на катке.



Новогодний каток в центре Львова / Фото 24 канала

Рождественские развлечения будут проходить во Львове до 20 января.

Винница

"Зимний городок" в Виннице развернулся в Центральном парке имени Николая Леонтовича. Здесь винничане могут прокатиться на ледовом катке, спуститься с горки на санках, полакомиться вкусной едой и приобрести подарки на новогодние праздники родным и близким.



Винницкая новогодняя ярмарка / Фото moemisto

Для удобства посетителей, локацию поделили на зоны: здесь есть и ярмарка, и каток, и семейные аттракционы. Таким образом, организаторы разграничили потоки и уменьшили скопления людей. На новогодней ярмарке расположились около полусотни яток, где можно приобрести новогодние подарки, украшения и сувениры. Также желающие могут приобрести выпечку, печенье и другие вкусности.

Городок будет работать ежедневно до 23 января.

Харьков



Празднование Нового года в Харькове / Фото vgorode

Большинство праздничных мероприятий Харькова пройдут на площади Свободы. Гости получат возможность погрузиться в карнавальную атмосферу, послушать хиты любимых исполнителей и стать частью новогоднего ярмарочного городка. Здесь продают еду, напитки и сувениры местного и зарубежного производства. Кроме того, на площади работают фудкорты, где можно подкрепиться. Лучшие харьковские повара приготовят шашлык, хот-дог, шаурму, овощи на гриле и согревающие напитки.

С 25 декабря в Харькове откроется резиденция Деда Мороза. В этом году его дом переместится в Харьковский муниципальный культурный центр.

Будет работать ярмарка до 16 января.

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Хмельницкий

Еще 4 декабря в городе зажгли огни новогодней елки и иллюминации, а в День святого Николая заработали торговые домики. С одной стороны торгуют новогодним товаром, с другой – работает фудкорт. Гостям предлагают традиционные для зимних праздников товары – игрушки, гирлянды, сувениры, новогоднюю атрибутику. Многое из предложенного – изделия ручной работы. Подкрепиться предлагают шашлыком, скумбрией и овощами-гриль.



Новогодняя ярмарка в Хмельницком / Фото vgorode

Днем хмельничанам и гостям города предлагают сделать праздничные фото на фоне специальных фотозон, вечером посетителей приглашают на лазерное шоу.

Хмельницкую ярмарку можно посетить до 23 января.

Тернополь

Зимняя ярмарка – отличный повод посетить "файне мисто". На зимние праздники на центральной площади зажигают новогоднюю елку, монтируют праздничные домики, устанавливают аттракционы и горку для сноутюбов рядом с драмтеатром.



В этом году в Тернополе расширили резиденцию Николая / Фото Pexels

Также в этом году обновили и расширили Резиденцию Святого Николая – теперь, добавляют организаторы, у детей будет больше места для развлечений и мастер-классов.

Ярмарка в городе будет действовать до 23 января 2022 года, в то же время каток и аттракционы будут работать до 1 марта 2022 года.

Одесса

Самой нарядной улицей Одессы в новогодний период остается Дерибасовская. Именно здесь украшают елку и устраивают праздничную ярмарку с новогодними сувенирами и гостинцами на любой вкус.



Вход на одесскую ярмарку / Фото Официальный сайт Одессы

Каждый год в Одессе открывается домик, в котором живет Санта-Клаус. Его украшают праздничными сосновыми веночками, игрушками, огоньками, шишками. А перед Оперным театром проводятся новогодние мюзиклы, из года в год дающие яркие впечатления посетителям.

Гуляния в городе продолжаются до 15 января.

Для тех, кто хочет организовать путешествие не только по городам Украины, но и переместиться во времени, Одесса предлагает праздник в средневековом стиле. Для этого гостей приглашают в Аккерманскую крепость.

Ужгород



Рождественские праздники в Ужгороде / Фото tutitam

В этот рождественский сезон в Ужгороде тоже наблюдаются некоторые изменения. В первую очередь это касается главной елки города – власти решили, что она должна быть искусственной. Также здесь позаботились об удобстве каждого посетителя: домики для рождественско-новогодней ярмарки переместили на пешеходную часть площади Петефи, обеспечив беспрепятственный проход в яркую фотозону.



Новый год 2022 в Ужгороде / Фото Ужгородский городской совет

На ярмарку следует ехать за уникальными закарпатскими изделиями. Ежегодно здесь представлены вина, сыры и традиционные сувениры. Также здесь работает фудкор, однако столов и стульев для угощений нет. Все вкусности подают исключительно навынос.

Локация будет работать до 18 января.

Ровно

Новогоднюю елку в Ровно открыли еще 12 декабря. Так, мэр Ровно решил синхронизировать рождественско-новогодние празднования с большинством стран мира. Рядом с елкой установили светодиодные сани с четырьмя оленями и ангелами, высотой 2,2 метра.



Главная елка в Ровно / Фото radiotrek

Рождественский городок разбили в этом году на две зоны: сцену расположили за кинодворцом, а на Аллее Чайки развернулась настоящая ярмарка с громкими продавцами, пряностями и огромным выбором товаров. Но и это не все подарки гостям Ровно. Так, вокруг большого фонтана разместят парк аттракционов, а на Рождество запланирован праздник вареников.

Ярмарка будет принимать туристов до середины января.

Запорожье



В Запорожье в этом году проведут ряд праздничных мероприятий / Фото Pexels

В прошлом году из-за карантинных ограничений власти не устанавливали елку и не организовывали массовые мероприятия. В этом году город решил наверстать утраченное. В центре Запорожья установили 25-метровое искусственное дерево. В то же время в городе заработали "Рождественский городок", вертеп, аттракционы, фудкорты, праздничные фотозоны, ярмарка сувениров. Кроме того, здесь обустроили каток и впервые открыли горку для тубов.

У главной елки в рамках традиционного новогодне-рождественского фестиваля запланирован ряд мероприятий, но детали пока не разглашаются. Будет работать локация и в новогоднюю ночь.

Продлится новогодний фестиваль до 7 января.