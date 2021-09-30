Япония, Нью-Йорк и Бурдж-Халифа: TikTok определил самые популярные локации мира
Источник:The Travel Daily News
Мировой модный бренд Superdry решил исследовать тренды в тиктоке относительно путешествий. Для этого исследовали видео с хэштегом "путешествия" и составили рейтинг самых популярных стран, городов и локаций.
Каждая категория имеет своего победителя. Например, первые позиции оказались в Японии, Нью-Йорка и Бурдж-Халифа.
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Рейтинги путешествий в тиктоке
Тикток стал платформой для различных видео, включая путешествия, лайфхак к путешествиям и иллюстрацией самых живописных локаций.
Забудьте предположение, что TikTok это только платформа для синхронизации губ и танцев. Наше исследование показывает, что она стала бесценным центром туристической информации для тех, кто хочет совершить путешествие или задокументировать свою,
– заявил Джастин Лодж, главный менеджер по маркетингу в Superdry.
Исследование включало анализ тысяч хештегов, связанных с путешествиями. Это позволило определить наиболее популярные места и достопримечательности во всем мире.
Страны
Более чем 461 миллион просмотров имеет Япония – она стала самой популярной страной для путешествий на TikTok. Многие видео содержат советы по этикету для западных путешественников и советы, когда путешествовать, чтобы насладиться известным сезона цветения вишни в стране.
Япония – самая популярная страна в тиктоке / Фото Unsplash
5 популярных стран:
- Япония (461,2 миллиона просмотров);
- Россия (246,6 миллиона);
- Мексика (215,3 миллиона);
- США (146,3 миллиона);
- Китай (110,1 миллиона).
Города
По данным исследования, Нью-Йорк, город, который никогда не спит, – самый популярный для путешествий. Это один из самых посещаемых городов мира, многие видео содержат информацию о туристических ловушках, которых следует избегать, и менее известные местах, что стоит посетить.
Город, который никогда не спит / Фото Unsplash
Самые интересные города:
- Нью-Йорк, США (114 миллиардов просмотров);
- Сеул, Южная Корея (106,5 миллиона);
- Дубай, ОАЭ (62,7 миллиона);
- Джакарта, Индонезия (37,1 миллиона);
- Хошимин, Вьетнам (32,6 миллиона).
Локации
С впечатляющими 1,5 миллиардами просмотров TikTok, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа стало самой популярной туристической достопримечательностью мира. В здании есть смотровые площадки, самый высокий ресторан в мире, а также спа-центр и тренажерный зал.
Самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа ночью / Фото Unsplash
Топовые локации:
- Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ (1,5 миллиарда просмотров);
- Walt Disney World Resort, Флорида, США (965,3 миллиона);
- Диснейленд, Париж, Франция (685,8 миллиона);
- The Dubai Mall, Дубай, ОАЭ (574,8 миллиона);
- Таймс-сквер, Нью-Йорк, США (525,1 миллиона).