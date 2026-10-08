Известный остров могут эвакуировать и закрыть для туристов: что там происходит

Остров, куда ежегодно приезжают тысячи туристов ради дикой природы, оказался в ситуации, которой здесь раньше не было. Запасы воды стремительно сокращаются, а местным жителям уже приходится ограничивать ее использование.

Речь идет об острове Ланди в Бристольском канале в Великобритании. Если ситуация не улучшится, остров могут закрыть, а людей и животных эвакуировать.

Почему на острове возник дефицит воды?

Как пишет The Independent, запасы воды на Ланди упали до самого низкого уровня за всю историю. По словам управляющего директора острова Дерека Грина, в этом сезоне выпало лишь около 20 процентов от среднего количества осадков, которое обычно составляет около 1,5 метра.

С августа на остров доставляют аварийные запасы воды с материка. Кроме того, местные жители начали откачивать воду из прудов и направлять ее на очистные сооружения. Раньше такого на Ланде не делали. Проблема может усугубиться уже в ближайшее время: сезонный пассажирский паром, доставляющий воду, должен прекратить работу позже этого месяца.

Как выглядит остров: смотреть видео

Как дефицит воды влияет на людей и животных?

На Ланде постоянно проживают 28 человек, а ежегодно остров посещают около 18 тысяч туристов. Из-за нехватки воды ограничения действуют как для жителей, так и для гостей. Например, из ванн убрали пробки, чтобы туристы не могли использовать их для купания.

Вода нужна и для местной фермы, где животные должны получать ее ежедневно. Поэтому возможное закрытие острова будет означать не только отмену туристических поездок, но и эвакуацию людей и животных. Грин назвал использование воды из прудов фактически последним шансом избежать такого сценария.

Проблемы с водой для острова уже не новость. В прошлом году Ланди также столкнулся с угрозой закрытия, когда уровень воды в резервуарах опустился до 33 процентов.

На острове находится большая колония морских птиц на юго-западе Великобритании. Здесь обитают тупики, гильмоты, кайры и буревестники Менкса. Поэтому использование воды из прудов является вынужденным решением, ведь эти водоемы важны для дикой природы.

Грин отметил, что последствия изменения климата стали для Ланди более заметными, а дефицит воды случается все чаще. По прогнозам, следующий год может быть еще теплее. Поэтому на острове уже думают о том, как увеличить запасы воды и научиться экономнее ее использовать.