Спастись от медуз: изобретательные туристы нашли альтернативу купанию в Азовском море

На Азовском море продолжается нашествие медуз. Отдыхающие на разных курортах побережья жалуются, что зайти в море - невозможно. Но если очень хочется купаться, всегда можно найти выход.

Курьезное видео опубликовали в ютубе. Туристы выкопали себе бассейн из песка, куда поместилась вся семья.

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Собственный бассейн на Азовском море

Во время отдыха на Арабатской стрелке туристы подошли к ситуации с купания нестандартно. Они выкопали свой собственный бассейн, откуда выбросили всех назойливых желеобразных жителей.

Делаем свой бассейн и защита от назойливых медуз, которые портят весь отдых! Температура воды отличная, море теплое! Вечером невозможно гулять, потому что тебя съедят комары или мошки! Вот такой отдых на море!

– говорится в подписи к видео.

К собственному бассейну приложили руку мужчины – они подошли к делу серьезно, с большими лопатами и сетками. Размер водоема разрешения размесится всем членам семьи с комфортом и без проблем окунуться в морскую воду.

Купаться без медуз: курьезное видео