Десятки мастеров из разных уголков Украины взяли инструменты, глину и пошли на Говерлу. Все для того, чтобы заняться там любимым ремеслом.

Как рождалась традиционная украинская керамика – узнавали корреспонденты 24 канала.

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Огромный гончарный круг, глину и воду гончары погрузили на плечи и начали восхождение на Говерлу, чтобы популяризировать древнее украинское искусство.

Акция называется "Говерла гончарует". Собственно из-за карантина, который происходит во всем мире, художники ощущают на себе отсутствие ярмарок, выставок. Поэтому решили таким образом привлечь внимание к творчеству, к искусству,

– обяснила гончар Ульяна Джигринюк.

Согласились подняться на самую высокую вершину украинских Карпат более 10 гончаров. Помочь в восхождении с ними двинулись родные и знакомые.

"На самой высокой точке 2061 метров мы будем устанавливать рекорд, а именно изготавливать на гончарном круге украинские традиционные изделия руками наших мастеров", – рассказала соорганизатор похода Екатерина Потабачная.

Гончарство на Говерле / Скриншот с видео

Иван, чтобы принять участие в восхождении прилетел из Нью-Джерси, где он сейчас проживает. После приезда в Украину он отбыл карантин, чтобы присоединиться к товарищам.

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Несколько часов, пока участники рекорда гончарили, шел дождь. Когда же начали спуск пошел град. Но несмотря на капризы погоды мастера довольны, ведь занимались любимым делом да еще и на самой вершине Украины. Всю керамику, которую сделали оставили на память на Говерле.

Смотрите сюжет корреспондентов 24 канала: