Как сэкономить при бронировании авиабилетов на несколько человек

Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпаний, часто сталкиваются с повышением тарифа при бронировании билетов на двух и более человек. Так, билет на одного, может стоить 100 долларов, а на двоих сумма будет составлять 300 вместо 200 долларов.

Эксперты отмечают, что это связано с несовершенством систем бронирования. Причем происходит подорожание как на лоукостерах, так и у обычных авиакомпаний.

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Почему так случается

Часто, если в системе остался только один билет за 100 долларов, а следующий стоит 150 – система сосчитает оба билета по более высокому тарифу. Именно поэтому в итоговой стоимости вы увидите цену не 250, а 300 долларов.

Сэкономить в такой ситуации просто: нужно забронировать билеты в отдельности.

Как сэкономить при бронировании билетов на несколько человек

Как сэкономить при бронировании билетов на несколько человек / Фото Pexels

Перед тем как заказывать авиабилет на нескольких человек, всегда проверяйте, сколько он стоит для одного пассажира.

Если вы бронируете для трех человек и больше, сначала проверьте стоимость билета для одного, а затем троих. Если базовая цена в пересчете на человека не поднимется, смело бронируйте авиабилеты сразу на всех.

Если базовая цена увеличилась, выполните поиск на двух, трех человек и так далее, чтобы понять, сколько дешевых билетов на самом деле осталось.

Кстати, некоторые авиакомпании и поисковые системы билетов могут поднимать цену билетов, если вы часто осуществляете поиск. Во избежание наценки эксперты советуют войти на сайт с другого устройства или анонимной вкладки браузера.