Об отмене мероприятий сообщили на официальных страницах. Туристам следует учесть эти нюансы при планировании поездки в столицу, пишет 24 Канал.

Почему в Межигорье отменили экскурсии, а книжный фестиваль перенесли?

Причиной таких решений стала ситуация с безопасностью в Киеве. В последние недели российские обстрелы украинской столицы усилились, а во время массовых мероприятий существует еще большая угроза. В "Межигорье" отметили, что парк открыт для посетителей, которые хотят просто прогуляться по территории. В то же время послушать экскурсию в ближайшее время не удастся – их обещали возобновить после улучшения ситуации.

Кроме того, на фоне обстрелов украинских издательств и складов с книгами организаторы фестиваля "Книжная страна", который должен был состояться на ВДНХ, также сообщили неутешительную новость.

Из-за сложной ситуации с безопасностью в столице мы вынуждены перенести "Книжную страну. Загадочную" на весну. Мы знаем, как сильно вы ждали этих четырех дней книг, встреч, разговоров и открытий. И нам особенно жаль, что на этот раз нам придется немного подождать,

– написали на странице фестиваля.

Организаторы пообещали к весне сделать фестиваль еще более масштабным и интересным, чтобы ожидание точно того стоило.

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Обратите внимание! Россия начала системную кампанию по уничтожению украинских издательств. Она наносит удары по типографиям, логистическим центрам и складам с книгами. По словам министра культуры Украины Татьяны Бережной, только летом 2026 года Россия уничтожила более 10 миллионов книг, а прямые потери превысили 1,2 миллиарда гривен. Ущерб понесли 30 украинских издательств.

Фестиваля дерунов тоже не будет

Всего за несколько часов до этого стало известно, что знаменитый Фестиваль дерунов в Коростене в Житомирской области, который должен был состояться 12 сентября, отменили. Причиной также стали российские обстрелы. Однако туристов все равно призывают посетить Коростень, ведь здесь немало интересных мест, а местные деруны можно попробовать в усадьбе Viola на лавандовом поле в селе Сингаи.