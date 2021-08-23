Из Николаева в Турцию и Грузию: вскоре появятся новые авиарейсы

Теперь улететь в Тбилиси и Анталию можно из Николаева. Украинская авиакомпания Bees Airline получила право на эксплуатацию этих двух направлений.

Об этом стало известно 19 августа, из последних приказов Госавиаслужбы Украины. Детали новых направлений узнайте далее.

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Новые авиарейсы из Николаева

Теперь летать в Турцию и Грузию из Николаева будет Bees Airline. Новое направление Николаев – Тбилиси – будет регулярным 2 рейса в неделю с 23.08.2021 на неограниченный срок. Николаев – Анталия – это чартерные рейсы, которые будут летать с 23.08.2021 по 30.10.2021.



Новые рейсы из Николаева в Грузию и Турцию / Фото Bees Airline

Такие нововведения связаны с временным закрытием херсонского аэропорта. Новые рейсы из Николаева будут полностью дублировать херсонские направления Bees Airline.

До этого авиакомпания не летала из Николаева и не получала права на рейсы из областного центра. Недавно в Bees Airline также появились новые направления из Киева в Аликианте и Самарканд.

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