Из Киева в Ниццу и Париж от 34 евро: SkyUp устроил распродажу билетов

Одной из интереснейших и туристических стран мира считается Франция. Это государство богато историей, культурными достопримечательностями, сказочными пейзажами и, конечно, множеством уютных городов.

Кроме знаменитого Парижа, путешественники выбирают романтическую и роскошную Ниццу на юго-восточном побережье Франции. Что ж, улететь в эти прекрасные французские города могут и украинцы.

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SkyUp устроил распродажу билетов из Киева во Францию

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала распродажу билетов из Киева в Париж и Ниццу.

Полеты по маршруту Киев – Париж выполняются трижды в неделю, а из Киева в Ниццу можно отправиться дважды в неделю.

Стоимость билетов по обоим направлениям начинается от 34 евро (992 гривен) в одну сторону и 105 евро (3 104 гривен) в обе.

Дешевые билеты предусматривают перевозку только ручной клади размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.

Распродажа будет продолжатьсяи распространяется на рейсы до 1 марта 2022 года. При этом не действует на полеты с 24 декабря по 10 января.

Забронировать билеты можно на официальном сайте Skyup.aero или поисковых агрегаторах типа avia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

Условия въезда во Францию

Евросоюз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка". Однако, пускать ли украинцев, каждая страна решает индивидуально. По состоянию на сегодняшний день, 15 стран готовы принимать туристов из Украины, в том числе и Франция.

Без ограничений может въехать вакцинированный гражданин Украины.

Франция признает следующие вакцины:

Pfizer/Comirnaty;

Moderna;

AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield;

Jansen/Johnson & Johnson.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими COVID-19.

Правила распространяются на несовершеннолетних детей и их сопровождающих, независимо от того, вакцинированы они или нет.

Невакцинированный украинец может въехать во Францию ​​только при предъявлении документа, подтверждающего "насущную необходимость" въезда, а также при следующих условиях:

ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа или теста на антиген, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда;

теста на антиген в аэропорту Франции по прибытии;

10-дневной самоизоляции.