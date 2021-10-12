Из Киева в Грузию от 78 евро в обе стороны: Bees Airline предлагает выгодные тарифы

Украинская авиакомпания Bees Airline постоянно расширяет свою полетную программу. Уже с октября авиаперевозчик запустил рейсы в Грузию.

Туристы могут отправиться из Киева в Тбилиси и Батуми. К тому же сейчас по этим направлениям Bees предлагает хорошие тарифы.

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Выгодные тарифы из Киева в Грузию от Bees Airline

Авиакомпания предлагает хорошие тарифы на прямые перелеты из Киева в Тбилиси и Батуми. Полететь в обе стороны можно от 78 евро (2 424 гривен). В стоимость входит только ручная кладь весом 7 килограммов.

Билеты по таким ценам доступны на разные даты с ноября 2021 года по март 2022 года.

Дешевые билеты в Грузию можно забронировать на сайте авиакомпании Bees Airline. Также советуем воспользоваться поисковыми агрегаторами типа avia.lowcost.ua, skyskanner и kiwi.com.

Напомним, полеты в Тбилиси осуществляются четыре раза в неделю, а в Батуми дважды в неделю из Аэропорта "Киев".

Стоимость отдыха в Грузии

Пакетные туры в незабываемую Грузию стоят в среднем 15 000 гривен с человека, но можно найти и более бюджетные варианты. Например, номер в четырехзвездочном отеле только с завтраком стоит 11 – 13 тысяч гривен.

Если же вы захотите самостоятельно организовать поездку в Грузию, то проблем с этим не должно возникнуть. Из украинских городов в Батуми и Тбилиси летают еще МАУ и SkyUp.

Условия въезда в Грузию

Перед тем, как отправиться в Тбилиси или Батуми, следует проверить правила въезда для туристов.

путешественники должны предоставить COVID-сертификат, удостоверяющий прививки любой вакциной;

вакцинированные лица должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, проведен не более чем за 72 часа до поездки;

также лица без COVID-сертификата на третий день пребывания должны обязательно пройти ПЦР-тестирование за свой счет. Информация о результатах теста отправляется на электронную почту в течение 24 часов;

перед пересечением государственной границы необходимо заполнить специальную анкету, указав историю поездок за последние 14 дней, контактные данные.